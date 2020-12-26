游族网络董事长林奇去世 曾传闻被同事投毒

游族网络股份有限公司25日发布《关于公司董事长暨总经理、实际控制人、控股股东逝世的公告》，称公司当天收到公司董事长暨总经理、实际控制人、控股股东林奇家属的通知，林奇因病救治无效，于2020年12月25日逝世。

综合新浪新闻、搜狐新闻等报道，近日网上有传闻称：“游族网络创始人林奇被人投毒，上周六晚抢救回来但脑死亡，成植物人。”后游族网络联席总裁陈芳在朋友圈回应了内斗投毒的传言称：“没内斗，人都在。”有媒体向游族网络了解情况的时候，其工作人员表示：“谣言，已安排律师函。”

23日下午，游族网络发布《自愿性信息披露公告》，称接到董事长兼总经理林奇家属的通知，林奇日前因身体不适入院，经治疗目前身体状况稳定并在持续好转。23日晚，上海市公安局官微发出的一则警情通报显示，12月17日，警方接到报警称，医院在诊疗时发现病患林某（男，39岁）疑似中毒。经现场勘查和调查走访，发现林某的同事许某（男，39岁）有重大作案嫌疑。许某已被警方依法刑事拘留。

25日，该公司发布公告，称林奇因病救治无效去世。

2014年游族网络成立游族影业，宣称投资12亿拍摄6部《三体》电影；2018年游族网络成立新公司“三体宇宙”，专门开发三体IP。今年9月，三体宇宙发布公告称，《三体》英文系列剧集将由三体宇宙、游族集团与Netflix联合开发制作。目前，《三体》的影视化、游戏开发都处在立项阶段，暂无实质进展。