涉偷越边境10港人 周一盐田视像审讯

涉嫌触犯《港区国安法》及其他严重罪行的12名港人，今年八月图偷渡台湾被中国海警拘捕及扣押深圳盐田区看守所。有家属昨接获官派律师通知，指当中10人涉嫌“组织他人偷越边境罪”及“偷越边境罪”，本月28日（下周一）在盐田人民法院正式以视像方式审讯，其余两名未成年疑犯则择日举行不公开听证。

据《星岛日报》报道，深圳市盐田公安分局于上月27日发出通报，指有关案件完成侦查，依法移送盐田区人民检察院审查起诉，当日已经立案，一般来说会在立案一个月内开庭；另由于偷渡、组织偷渡属刑事案件，会以普通程序审讯，审理时限最多六个月。换言之，案件或将于本月内审讯，最迟明年中有判决，但由于偷渡案情不太复杂，相信很快有结果。

上周四（16日），深圳市盐田区人民检察院正式发出案件通报，被告邓棨然和乔映瑜涉嫌“组织他人偷越边境罪”，另外八人包括郑子豪、严文谦、张铭裕、张俊富、黄伟然、李子贤、李宇轩及郭子麟涉嫌“偷越边境罪”，依法向盐田区人民法院提起公诉。

昨天（25日）中午，至少七名家属接获官派律师通知，指其中10人涉“组织他人偷越边境罪”及涉嫌“偷越边境罪”，本月28日下午在盐田人民法院正式开审；至于另两名未成年疑犯廖子文与黄临福，检察院会择日举行不公开听证，并依法作出决定。

12港人关注组随后于Facebook表示，盐田人民法院回覆传媒查询时明言，12港人案件属于“秘密案件”，将不允许公众人士、记者等人旁听，仅着家属自行联络负责审讯的法官询问能否旁听。

保安局发言人指出，任何港人在境外涉嫌违法被捕而求助，特区政府都会按实际情况，在尊重当地司法制度的原则下，为他们提供合法可行的协助；当局留意到有报道指相关的审讯将进行，特区政府正了解更多有关审讯的情况，而内地机关正按其法制处理案件，特区政府不会干预其他司法管辖区的执法及司法工作。

根据《中华人民共和国刑法》，涉嫌“组织他人偷越边境”的30岁被告邓棨然和33岁女被告乔映瑜，可能面临最高两至七年有期徒刑，八名涉嫌“偷越边境”的被告，亦可能因情节严重，被判处一年以下有期徒刑、拘役或管制。

