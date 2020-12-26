台湾通过修法 成年年龄下调为18岁

台湾立法院昨天（25日）通过修法，将成年年龄由20岁下修为18岁。台湾政大法律系副教授刘宏恩今天在社交媒体发文指出，是意料中的事情，毕竟在现行法律体系中，18岁以上未满20岁的年龄长期处于一种“尴尬年龄”的状态。

据联合新闻网报道，台湾立法院昨天三读通过民法修正案，确定将成年年龄由现行20岁下修为18岁，订、结婚年龄也纳入性别平权概念，男女未满17岁不得订婚，未满18岁不得结婚，新制自2023年元旦施行。

刘宏恩说，例如依据儿童及少年福利与权益保障法，12岁以上未满18岁为少年，根据民法，又必须满20岁才属于成年。那么，中间这段既不是“少年”又不是“成年”的年龄，在法律上究竟应该属于什么年呢？如果说他们是未成年，那又为什么他们必须在刑法上要负担完全责任能力？

他说，不过，这个法律修正后的社会冲击恐怕会比想像中大。以他所在的大学教育现场为例，他不知道以后各大学科系究竟还有什么理由，要为“成年人”举办“新生家长亲师座谈会”？而大一大二学生想要休学，将完全不需要家长同意，不想念的同学也不能任由家长越俎代庖来代为注册，以后学校势必要面对许多忧心如焚、来拜托学校但却爱莫能助的家长。

简言之，刘宏恩认为台湾社会及学校怎么看待18、19岁的年轻人，以及怎么看待他们的决定的“社会态度”，并不是law in books的问题，而是law in action的问题。前者只要把六法全书上的白纸黑字改一改就可以，后者却是更为复杂且深远的事情。他质疑社会各界及各机构，是否都知道该好好准备、必须要调整自己的态度及长久习惯，呼吁应要对此认真想想。