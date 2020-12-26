港专家：科兴疫苗适合年长者接种

香港第四波疫情持续，香港大学微生物学系讲座教授袁国勇昨天（25日）在报章发表文章，比较港府有意购入的三款疫苗，并表示科兴的疫苗副作用不高、不需在低温保存，方便私家医生携同疫苗上门到院舍为年长者接种。

但他也指出，该款疫苗保护时间或不长，可能需要两至三年注射一次。至于复星医药及BioNTech的疫苗就较适合医护人员接种。

据香港01报道，袁国勇也透露，港府有意购入的第四款疫苗，技术属于“重组蛋白疫苗”，刚进入第三期临床研究。

土耳其昨天公布科兴在当地的第三期临床测试初步数据，指根据1300多人的数据，显示保护效力达91.25%。因此，袁国勇相信科兴疫苗保护率必定大于50%，也很大机会高于90%。

不过，他指出，科兴疫苗只可刺激中和抗体，缺乏“淋巴细胞介导保护”，相信其保护能力只能维持较短时间，“有可能两、三年后要再打”，但认为不是大问题，指流感疫苗也是每年注射。

袁国勇表示，科兴疫苗适合在院舍的长者接种，因为其副作用少，出现发烧率是3.3%，相对BioNTech的疫苗会引发发烧的机率有14.2%为低。

他指长者若高烧，可能会引发脑血管并发症、血管病、心脏问题，因此科兴的疫苗较适合他们。而且科兴疫苗可以在摄氏4度的冷藏柜保存长时间，方便私家医生携同疫苗上门到院舍为长者接种。他称，届时医生可以带同急救设备、治疗过敏反应药物、肾上腺素注射器到院舍。

至于BioNTech疫苗需要在超低温保存，医护亦缺乏注射这类疫苗的经验，在政府接种中心、医院为市民接种会较安全，“因为有好多医护、急救、临床免疫学医生，可以先做皮肤测试，证明对聚乙二醇（PEG）无急性过敏反应后再接种。”

而同样属于高危群组的医护人员，若无过敏史，袁国勇认为也应接种BioNTech疫苗。

他指目前科兴第三期数据延迟公布，两款疫苗抵港时间或相若，将会是“最好情况”，因为可以同时有两款疫苗。