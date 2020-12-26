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港专家：科兴疫苗适合年长者接种

发布 / 2020年12月26日 7:43 AM

香港大学微生物学系讲座教授袁国勇表示科兴研发的冠病疫苗不需在低温保存，方便私家医生携同疫苗上门到院舍为年长者接种。（中新社档案照）

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香港第四波疫情持续，香港大学微生物学系讲座教授袁国勇昨天（25日）在报章发表文章，比较港府有意购入的三款疫苗，并表示科兴的疫苗副作用不高、不需在低温保存，方便私家医生携同疫苗上门到院舍为年长者接种。

但他也指出，该款疫苗保护时间或不长，可能需要两至三年注射一次。至于复星医药及BioNTech的疫苗就较适合医护人员接种。

据香港01报道，袁国勇也透露，港府有意购入的第四款疫苗，技术属于“重组蛋白疫苗”，刚进入第三期临床研究。

土耳其昨天公布科兴在当地的第三期临床测试初步数据，指根据1300多人的数据，显示保护效力达91.25%。因此，袁国勇相信科兴疫苗保护率必定大于50%，也很大机会高于90%。

不过，他指出，科兴疫苗只可刺激中和抗体，缺乏“淋巴细胞介导保护”，相信其保护能力只能维持较短时间，“有可能两、三年后要再打”，但认为不是大问题，指流感疫苗也是每年注射。

袁国勇表示，科兴疫苗适合在院舍的长者接种，因为其副作用少，出现发烧率是3.3%，相对BioNTech的疫苗会引发发烧的机率有14.2%为低。

他指长者若高烧，可能会引发脑血管并发症、血管病、心脏问题，因此科兴的疫苗较适合他们。而且科兴疫苗可以在摄氏4度的冷藏柜保存长时间，方便私家医生携同疫苗上门到院舍为长者接种。他称，届时医生可以带同急救设备、治疗过敏反应药物、肾上腺素注射器到院舍。

至于BioNTech疫苗需要在超低温保存，医护亦缺乏注射这类疫苗的经验，在政府接种中心、医院为市民接种会较安全，“因为有好多医护、急救、临床免疫学医生，可以先做皮肤测试，证明对聚乙二醇（PEG）无急性过敏反应后再接种。”

而同样属于高危群组的医护人员，若无过敏史，袁国勇认为也应接种BioNTech疫苗。

他指目前科兴第三期数据延迟公布，两款疫苗抵港时间或相若，将会是“最好情况”，因为可以同时有两款疫苗。

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