梁振英质疑黎智英或弃保潜逃

壹传媒集团创办人黎智英被控《港区国安法》中“勾结外国或者境外势力危害国家安全”罪及欺诈罪，还押多日，至本周三获高院国安法指定法官李运腾批准保释外出，律政司翌日已正式入禀终审法院提出上诉许可，并希望申请临时命令，要求等候终院在裁决期间暂时把黎重新还押。

据《星岛日报》报道，据悉法庭的最新指示在下周四除夕日早上开庭展开聆讯。黎智英获准保释回家后，在昨日（25日）圣诞节首次到警署报到。香港前特首、中国全国政协副主席梁振英在社交网站发文，指黎智英应否获保释，关键在于判断对方会否潜逃，梁振英指黎和他的追随者对香港司法公正无信心，害怕被送回大陆审讯，加上黎在美国和台湾有强大政治联系，以及他本人财力雄厚，都是他潜逃的动机和能力。

黎智英现准以现金1000万元（港元，下同，约171万新元）、三名人事共30万元、交出旅游证件、逢星期一、三、五须赴警署报到等等限制下，担保外出，成为首名被控违反国安法而获法庭批准保释的被告。

香港律政司不满决定，即日已向李官申请在上诉期间仍将黎智英羁柙但被拒；翌日再向终审法院正式呈交注明“紧急（URGENT）”的上诉文件，要求在公众假期进行紧急聆讯，并希望申请临时命令，再度羁柙黎智英。据悉，按法庭的最新指示，终院将于本月三十一日除夕日早上十时开庭处理。

昨日周五圣诞节，黎智英首度到警署向警方报到，他于昨午三时许乘坐私家车往九龙城警署，逗留不久后，手持一箱文件离开警署，随后乘座驾返回寓所。

多名建制派人士，包括梁振英都质疑法庭准许黎智英保释的判决，认为黎智英有机会弃保潜逃。梁振英自周三开始，在facebook连发多篇文章，最新一篇题为“弃保潜逃”，他指，黎智英和他的追随者对香港的司法公正没有信心，更是害怕被送往中国大陆审讯，“黎在美国和台湾有强大的政治联系和极高的反华价值，同时他本人财力雄厚，这些都是不争的事实，都是他潜逃的动机和能力。”

梁振英又指，如果说日前法庭颁令的保释条件足以防止黎智英潜逃，请看前日产汽车总裁，黎巴嫩裔汽车业大亨卡洛斯.戈恩是如何在严格的保释条件下逃离日本的。文中提到，2019年4月，戈恩涉嫌赎职罪第四次被捕，东京法院继续准许保释，保释条件十分严格，包括须交出约3500万港元保释金、限制居住、禁止出境、只能使用由律师提供不能上网的手机等。但同年年底，几个大型音响设备箱在关西机场被装上私人飞机，起飞前往土耳其，戈恩及后发表声明，承认身在黎巴嫩。