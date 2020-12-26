浙江省委书记：反垄断是提升公平竞争意识契机

中国浙江省委书记袁家军本周五指出，此次反垄断调查，是提升互联网企业公平竞争意识和反垄断合规意识的契机，也是开启平台经济创新发展、有序发展、健康发展的机遇；平台企业要自觉接受监管，将监管要求内化到企业经营管理中，主动求变、变中寻机，努力实现新的更好发展。

据路透社报道，继十天前开出首张罚单，中国市场监管总局最新对阿里巴巴涉嫌垄断展开立案调查，吹响互联网反垄断执法号角。尽管目前尚难判断阿里巴巴将会面临何种处罚，但可以预见的是，明年反垄断执法将继续强化，腾讯、美团等平台企业或“在劫难逃”。

浙江杭州是阿里巴巴以及不少互联网公司的总部所在地。

《浙江日报》引述袁家军在当日省委经济工作会议上的讲话称，要制定强化竞争政策实施意见，推动市场化法治化数字化协同创新监管，优化事前合规、事中审查、事后执法全链条监管。

袁家军强调，要服务支持平台企业创新发展，探索厘清垄断边界，推动企业依法合规经营、增强社会责任、提升国际竞争力，形成既有活力又有秩序的监管体系和平台经济生态圈。

“公平竞争是市场经济的核心，只有竞争环境公平，才能实现资源有效配置和企业优胜劣汰，而垄断阻碍公平竞争、扭曲资源配置、损害市场主体和消费者利益、扼杀技术进步。”袁家军说。