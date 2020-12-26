中驻俄大使：中俄很多合作领域有新进展

中国驻俄罗斯使馆网站昨天（25日）发布了中国驻俄大使张汉晖接受俄罗斯媒体的采访内容。张汉晖指出，中俄双边合作今年不可避免地受到疫情影响，但两国合作的脚步不仅没有放缓，很多领域还取得新的进展。

据中新社报道，张汉晖说，中俄双边贸易仍显示出巨大活力，中国保持俄最大贸易伙伴国地位，在俄对外贸易中所占比重达17%。前三季度俄对中国的农产品出口逆势增长15.8%，中国对俄非金融直接投资增长7.4%，同俄远东地区贸易额增长4.3%。中俄投资合作委员会确定的70个重点项目，17个项目已经投产，26个项目正在实施，13个项目正在商务谈判。

他并称，中俄科技创新年将实施1000多个合作项目，是两国开展主题年以来最长合作清单。双方签署2020—2025中俄科技创新合作路线图，开展NICA大科学项目合作，成立“中俄数学中心”。中俄在疫情防控、新冠病毒疫苗和药物研发生产，以及人工智能、云经济、物联网、大数据等疫情期间新业态领域的合作不断增强。

张汉晖提到，中俄人文交流并未因疫情影响而停滞，双方提前完成两国元首关于双向留学交流人员突破10万人目标，两国文化机构积累了线上交流经验，积极参加对方举办的云端艺术节、文化论坛等活动，目前由北京交响乐团和莫斯科大剧院室内乐团联袂演出的云端中国新春音乐会正在积极筹划中。

在公共卫生方面，张汉晖说，中方愿继续加强同俄方在生物安全、疫情防控、诊疗方案、检测试剂、特效药物等方面的科研合作，并推动人工智能、大数据、远程会议、云计算等新技术的快速应用，为抗疫提供有力支持。双方将在中俄科技创新年框架下开展包括抗击新冠病毒联合项目在内的广泛科技合作。

张汉晖透露，不久前，中俄东线天然气管道迎来投产一周年，预计截至2020年底将突破40亿方。目前中国石油与俄气正在按照东线合同规定进一步确认2021年的供气量。全线投产通气后，年最大输气能力可达380亿方，惠及沿线4亿人口。中方愿同俄方继续巩固和发展两国能源伙伴关系，深化能源领域全方位合作，稳妥做好中俄东线天然气管道运营，打造更多像东线天然气管道这样的拳头项目，推动能源领域现有政府间协议逐步落实。