英智库：中国2028年超美成全球最大经济体

英国智库经济和商业研究中心（CEBR）指出，中国2028年将超越美国，成为全球最大的经济体，由于疫情使得中美两国复苏情况形成明显反差，这个时间比之前的预估早了五年。

CEBR在周六公布的年度报告中指出，一段时间以来，全球经济最重要的主题就一直是美国与中国间的经济和软实力较劲。“冠病病毒大流行及相应的经济影响，无疑使这场竞争形势开始变得对中国有利。”

CEBR指出，中国初期以严格封锁措施“有效管控了疫情”，但西方的长期增长却遭受打击，这意味着中国的相对经济表现已经提升。

智库预测，中国2021至2025年的年均经济增长率似乎将达到5.7%，2026至2030年料年均增长4.5%。美国经济尽管可能在2021年实现疫情后的强劲反弹，但2022至2024年的年均增长率可能放缓至1.9%，之后进一步放缓至1.6%。

日本仍将是以美元计的全球第三大经济体，直至2030年代初期；届时日本可能被印度取代，而德国的排名将从第四被挤到第五。

根据CEBR的指标，英国目前为全球第五大经济体，到2024年将下滑至第六位。

但是，尽管英国离开欧盟单一市场会使其在2021年受到冲击，但到2035年，英国以美元计的GDP将比法国高出23%，得益于英国在日益重要的数字经济中处于领先地位。

CEBR称，2020年全球10大经济体的经济产出中，欧洲占了19%，但到2035年时将下降至12%；如果欧盟与英国之间水火不容的话，这个占比将更低。

CEBR还表示，疫情对全球经济的影响可能表现在通胀上升，而不是增长减速。“我们预计2020年代中期将出现升息的经济周期，”CEBR说，这对已经因新冠危机响应措施而大量举债的政府构成一大挑战。但当我们进入2030年代，由此加速的基本趋势表明会有更环保、更以科技为基础的世界。”