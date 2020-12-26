港中大重组中国研究服务中心 传主任李磊请辞

有逾五十年历史、在学术界享负盛名的香港中文大学“中国研究服务中心”明年面临重组。有消息指，中心其中一名主任李磊（Pierre F. Landry）在校方提出重组后请辞。外界猜测，在《香港国安法》实施后，曾被指“勾结外国势力”的“中国研究服务中心”受外部压力决定重组。

据立场新闻报道，中大昨天（25日）发声明强调，重组旨在提升现有服务，将馆藏更广泛提供予各地学者使用，就“一些传闻指中大受到外部压力影响”而重组，校方坚称“绝无其事，有关传闻全属虚构。”

声明中罗列重组计划三大重点，包括开放资料供查阅、保存原始历史资料、纪录片放映服务和学术交流。在开放资料方面，中大承诺将有关馆藏开放予各地学者，促进国际学术交流，日后将由中大图书馆提供支援，将中心馆藏数码化，中心提供的纪录片放映、研讨会等，改由中大图书馆及中国文化研究所继续支援；另外，中心现存的馆藏将作为一个命名馆藏，整合至中大图书馆中，“以彰显其学术价值”。

声明又指，重组中国研究服务中心与中大图书馆、中大中国文化研究所的服务整合，工作需时，转型期间，藏品将继续开放予当地及国际研究人员，但未有提及转型需时多久。一份曝光的中大“中国研究服务中心”内部通讯提到，中心将于2021年展开重组，结合“崭新数码科技整合和善用资源”，中心的馆藏日后会交由大学图书馆管理。通讯并称，中心外籍主任李磊（Pierre F. Landry）辞去中心主任的职务；另一名主任赵志裕将在明年1月起，协调中心的重组工作。

中心内部知情人士称，最近才获知重组消息，认为现在香港动荡的政局下，突然提重组“不智”，容易令人误解，李磊更疑是获悉重组后立即请辞。

至于重组原因，知情人士估计，与中心一直被诬告是“与勾结外国势力”“间谍中心”有关，加上“占中三子”之一的陈健民曾在2014 年雨伞运动时担任中心主任，因此校方受压要重整。

另一位中大教职员称，中心是世界对中国研究的重要资料库和学术交流中心，活跃于国际学术活动，担心重组后会失去原有独立性，自由学术活动也会受到限制，中心目前开放各类人士自由参阅馆藏，若日后交由中大图书馆，忧虑校方将收紧管理，如限制入场条件，部分珍贵馆藏或需闭架。

中大“中国研究服务中心”前身为“大学服务中心”，1963年由西方研究中国大陆的学者在港设立，专为海外来港从事中国研究的学者服务，成为该领域的大本营。1988年中心加入中大，1993年更名“中国研究服务中心”。多位知名学者曾于中心出任要职或参与研究，如纽约大学法学院资深教授孔杰荣（Jerome Cohen）便是中心首位主任。今年逝世的知名学者傅高义（Ezra F. Vogel），也曾在1992年至2015年间出任作为中心重要组成的国际顾问委员会主席。