靠港人“度宅假”维持业绩 香港酒店业入住率回复至近疫前水平

今年受到疫情影响，香港市民无法在年末假期期间外出度假，只能租住酒店“度宅假”（Staycation），弥补未能出游的空缺，与亲友庆祝节日。

据香港01报道，香港疫情下旅客人数大减，旅发局最新数字显示十月份只有少于8000名访港旅客，一至十月份的总旅客人数更比去年同期少逾九成。随着香港酒店推广Staycation，加上部分人租用酒店房间作隔离之用，当地酒店的入住率经历二月份的大跌后回升，十月份的入住率已将近回复一月份水平。

数据显示，去年一至十月份共香港共接待约500万名旅客，但今年同期只有约35万名旅客，下降92%。由于旅客人数大减，酒店的入住情况同样不理想，二月份一度下降至29%，但其后酒店的入住率开始回升。

疫情下各酒店的房租均下跌，其中以四星级酒店的跌幅最大，一至十月的总跌幅比去年同期，四月份时更下降逾50%，接近三星级酒店房间疫情前的价格。

至于最高档的五星或六星级酒店，整体跌幅相对较少，但期间的波动大，今年下半年这类酒店的跌幅上升，十月份跌幅达25%，相反，同期的四星酒店及三星酒店房租开始回升，十月份中价酒店房租的跌幅只有17%，比五或六星酒店少。

下降的房间价格，加上酒店不同的“度宅假”优惠，香港酒店的入住率亦有所回升。另外，自12月22日起，到港旅客需到达特定检疫酒店进行14日的强制隔离，不少酒店及宾馆亦加入指定隔离酒店名单，以供海外港人回港过圣诞时检疫。