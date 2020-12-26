北京顺义进战时状态 对病例所在小区封闭式管理

中国北京市顺义区昨天（25日）新增两起本土冠病确诊病例。北京市委宣传部副部长、市政府新闻办主任、市政府新闻发言人徐和建公布，顺义区进入战时状态，顺义正逐步扩大核酸检测范围，计划检测80万人。另外，对病例所在小区、楼宇等实行封闭式管理。

据《北京青年报》报道，北京市疾病预防控制中心副主任庞星火透露，在两名本地确诊病例中，其中的一例女患者发热后，拒绝发热门诊留观。

29岁的辽宁籍女患者现住顺义区胜利街道义宾南区，为慧与（中国）有限公司员工。12月16日出现咽痛、头晕等症状，未就诊；12月23日患者自觉发热，前往顺义区医院发热门诊就诊，CT显示双下肺有感染，核酸检测为阴性，医院发热门诊建议其留观，患者拒绝留观，医生嘱咐其居家隔离，24小时后再次核酸检测；12月24日患者前往顺义区医院进行冠病核酸检测，结果为阳性，12月25日由救护车转至地坛医院，综合流行病学史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为冠病确诊病例，临床分型为普通型。

目前，已判定该患者密切接触者38人，均已落实相关管控措施。已对上述确诊病例工作、居住等场所进行终末消毒，严格落实管控措施，对三个自然村，一个小区楼门进行严格管控。

另一名31岁的河北籍女患者，现住顺义区高丽营镇张喜庄村，为顶全便利店顺义区货运店员工。因该店销售冷鲜食品，按照北京市防疫要求，12月24日由公司安排进行新冠病毒核酸检测，12月25日反馈结果为阳性，即由120负压救护车转至地坛医院，综合流行病学史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为新冠肺炎确诊病例，临床分型为轻型。目前，已判定密切接触者64人，均已落实相关管控措施。

庞星火指出，市、区疾控机构、医疗机构正在进行复核与诊断，结果待报，不排除进一步发现病例的可能。

她说，当前，中国国内多地出现本地确诊病例或无症状感染者，北京市近期也已出现多点散发及局部聚集性疫情，疫情形势严峻复杂。