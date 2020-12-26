摩洛哥宣布购买中英两种疫苗

摩洛哥卫生部长塔勒布（Khalid Ait Taleb）24日宣布，该国已向中国国药集团和英国阿斯利康公司订购共计6500万剂新冠疫苗。摩洛哥随后将启动一项大规模疫苗接种计划，为该国80%人口完成疫苗接种。

据美国公共广播服务（PBS）报道，塔勒布并未说明疫苗是直接从中英两国购买的，还是通过世卫组织发起的“新冠疫苗实施计划”（COVAX）获取的。不过摩洛哥卫生部门称，他们暂时还未收到疫苗。

在24日的新闻发布会上，塔勒布还宣布，摩洛哥一项全国范围的新冠疫苗接种计划即将启动，分阶段为摩洛哥民众接种疫苗，预计将覆盖摩洛哥3600万人口中的80%。他称该计划的准备工作已进入“最后阶段”。

根据计划方案，疫苗将在第一阶段优先供应给医护人员、公共事务官员、安全部门官员、教育工作者及慢性病患者。然后摩卫生部门再参考年龄等因素，依次为不同人群接种。该部门还将建立一个网络系统登记接种者信息，追踪接种者的健康状况。

摩洛哥哈桑二世大学病毒学系主任、摩政府新冠病毒科学委员会成员穆斯塔法·穆莱（Mustapha Ennaji Moulay）称，摩监管机构已经开始审查中国国药集团疫苗的文件，他预计接种工作很快就会开始。

此前就有摩洛哥高级卫生官员透露，摩洛哥的首批疫苗将来自中国，但摩洛哥也计划在当地生产疫苗。穆莱此次还强调，摩洛哥会与多个国家签订合同，以保证疫苗多样化供应。

摩洛哥是目前非洲疫情最严重的国家之一，报告的累计确诊和死亡人数仅次于南非。根据摩洛哥卫生部门发布的数据，截至当地时间25日晚间，摩洛哥新冠肺炎累计确诊428193例，累计死亡7170例，过去一天内新增确诊2329例，新增死亡40例。

报道称，为防止新年庆祝活动引发大规模传播，摩洛哥政府已经下令限制公共和私人集会，关闭主要城市的餐厅等场所，并从29日开始实施为期三周的宵禁。

8月20日，国药集团中国生物与摩洛哥签署了新冠疫苗合作协议，摩洛哥在卡萨布兰卡及首都拉巴特等地开展了国药集团新冠疫苗III期临床试验。摩洛哥政府表示，早期结果已经证明疫苗是安全且有效的，没有严重的副作用报告。

除摩洛哥外，国药集团中国生物新冠疫苗已在阿联酋、巴林、埃及、约旦、阿根廷等国开展III期临床试验，各项数据均好于预期，目前已累计完成7.5万人、15万剂次接种工作。各国多位政要鼎力支持，并表示对中国生物新冠疫苗的安全性、有效性充满信心。

12月24日，国药集团新冠疫苗上市申请已获国家药监局药审中心受理。国药集团预计，2021年将实现新冠疫苗产能10亿剂。