阿里张勇：只有规范发展才有未来繁荣

中国电商巨头阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇指出，我们发自内心的坚定相信，只有规范发展才有未来，只有行业自律才有繁荣。

中国监管部门前天将反垄断利剑指向阿里巴巴，对集团涉嫌垄断的行为立案调查，并将再次约谈阿里旗下的蚂蚁集团。

据中新社报道，张勇昨天（25日）在浙江省委经济工作会议上说，作为以数字技术为支撑的互联网平台企业，阿里巴巴将进一步加强数字基础设施建设，未来持续投入基础科技和前沿科技研究，全力支持“数字浙江”创新策源地建设。

他透露，未来三年，阿里计划在数字新基建领域持续投入2000亿（人民币，约400亿新元）。下一步阿里将以数字化改革为抓手，以城西科创大走廊为主平台，推动企业“高水平上云、深层次用云”，面向国家需求和问题导向，不断探索新的科研领域和研究方向。

张勇说，经过几十年时间，中国已经成为全球数字经济的领跑者。“这正是因为中国巨大的体制优势，改革开放大的时代，也因为鼓励创新这样一个政策的土壤和环境。互联网是最大的受益者，阿里巴巴是互联网行业发展的参与者和非常大的受益者，我们对此特别感恩和感谢。”“我们坚信，既有活力又有秩序的监管体系和平台经济生态圈，能够让各个利益相关方受益。”