知情医生透露林奇抢救细节：当日呼吸心跳骤停 抢救后送往ICU

游族网络12月25日晚公告称，公司实控人、董事长林奇抢救无效去世。此前曾有消息称林奇在上海一家公立三甲医院抢救，12月25日深夜，林奇首诊医院一知情医生周某（化名）透露，林奇确在以上三甲医院救治，但在去往该三甲医院之前，林奇和两位陪同人员先到其所在医院看诊。

据每日经济新闻报道，周某指林奇“应该是12月16日18点15分左右，到了医院，他当时可以走路，但是走不稳，表情很痛苦，临床上称之为急性病面容”。

周某表示，当时其所在医院急诊科医生马上采取急救措施。但随后林奇情况转危，呼吸和心跳骤停，经过抢救后心跳恢复，送往ICU，“经过气管插管和心肺复苏等抢救措施，抢救了过来”。

周某表示，根据林奇的年龄和其当时临床表现，最开始很难判断是中毒，“他很年轻，当时排除了脑梗、胰腺炎等急性发作的病症，而且当时的时间点也不太可能是酒精中毒”，在抢救中，由于林奇瞳孔放大，医生怀疑有颅内问题，随后马上为其扫了CT，“CT上看，脑内没有出血，有CT脑干水肿表现，听说后面抢救的医院也复查了，确实没出血。”

当晚，林奇就被转入另一家公立三甲医院。12月17日早晨，周某所在医院的接诊医生被邀请至以上三甲医院讨论林奇病情。据周某介绍，在12月17日，其得到的消息是：根据会诊医生的临床经验基本可以判断脑死亡，但是尚未给出正式诊断。

12月23 日，游族网络发布公告，称近期接到董事长兼总经理林奇家属的通知，林奇日前因身体不适入院，经治疗目前身体状况稳定并在持续好转。

此外，周某提到，据其了解，林奇并非是在喝普洱茶后中毒，但在林奇出现症状前曾吃过蓝莓，不过，目前并不能判断毒物是否被置于蓝莓中。

同时，周某表示不清楚是否为多种中毒，但根据最初症状和后续病情的迅速发展来看，周某认为，林奇更像是中了河豚毒素，“起病最初是‘口周麻木’”。不过，对于林奇到底中了什么毒，周某表示目前并不能下定论。

为何林奇在出现症状后选择周某所在医院就诊？周某所在医院称得上“贵族医院”，周某称，林奇出现症状时，其所在医院并非公立医院，也不是最近的医院，周某也为林奇的选择感到疑惑。

周某介绍，据陪同林奇来医院的人员称，从发病到医院花了一个多小时。因此，是否因为赶去周某所在医院而耽误了救治时间？周某持否定意见。周某表示，其所在医院就医人数相对少，医护人员配置比例及专业水平较高，设施先进，最重要的是，患者能够在第一时间得到救治。而公立医院患者较多，流程相对复杂，“因此并不能肯定地说，如果林奇第一时间去了三甲医院，就能在更早的时间点得到救治。”