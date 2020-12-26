中国商务部、农业农村部等三部委负责人同日履新

中国商务部、农业农村部、民族事务委员会三个部委的主要负责人今天（26日）同日履新。王文涛任中国商务部部长，接替今年已满65岁的钟山；唐仁健任农业农村部部长；陈小江为中国国家民族事务委员会主任。

据新华社报道，此前王文涛为黑龙江省委副书记、省长。本月2日，中国商务部官网发布消息，指王文涛任商务部党组书记，钟山不再担任商务部党组书记。

12月24日，黑龙江省人大常委会决定接受王文涛辞去黑龙江省长职务的请求。

公开简历显示，王文涛出生于1964年5月，是江苏南通人，曾在上海、云南、江西、山东、黑龙江五省市工作，历任上海市松江区副区长，云南省昆明市市长，上海市黄浦区区长、区委书记等职。

2011年4月，王文涛调职江西，任省委常委、南昌市委书记。4年后，他转赴山东工作，任省委常委、济南市委书记。2017年3月，他出任山东省委副书记，继续兼任济南市委书记。10月，他当选为十九届中央候补委员。

2018年3月，王文涛北上黑龙江，任省委副书记，5月当选省长。

另一方面，此前担任甘肃省长的唐仁健康也是在12月2日接替已经66岁的韩长赋担任中央农村工作领导小组成员兼办公室主任，农业农村部党组书记。

1962年出生的唐仁健也曾任中央农村工作领导小组副组长（正部长级）兼办公室主任，中央财经领导小组办公室副主任；甘肃省委副书记，省长、省政府党组书记等职务。

与唐仁健同年出生的陈小江履新民族事务委员会主任前担任中央纪委副书记、国家监委副主任，而十三届全国政协副主席巴特尔兼任国家民委党组书记、主任。

12月14日，中国国家民委官网发布消息，指陈小江将接任巴特尔，担任国家民族事务委员会党组书记。