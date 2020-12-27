台拟放宽港澳移民限制 投资200万可申创业签证

台湾的国家发展委员会（国发会）日前完成《外国专业人才延揽及雇用法》修订草案法规预告程序，条订草案近日将报请行政院进行审议。修订后的草案放宽港澳居民在台创业移民的限制，只需投放200万新台币（约9.51万新元）于指定集资平台，便可申请创业家签证。

综合联合新闻网、东网等台湾、香港媒体报道，投资部分，对于台湾经济、产业发展具有实益的港澳资金，政府秉持兼顾国安管理既定原则，欢迎到台投资及发展，相关部会也已研议针对符合特定条件，且无国安及假投资疑虑投资案，优先进行审查。

《外国专业人才延揽及雇用法》正修订草案，增列全球前500名大学毕业生，在台进行专门或技术性工作，可减两年以上相关工作经验要求；同时延长外国特定专业人才租税优惠适用年限至五年；及增加外国专业人才于工作居留效期届满前，可申请延长居留六+六个月，方便在台就业。

在就学方面，教育部鼓励学生毕业后在台工作，港澳生留台工作，须从学历、聘雇薪酬、工作经验、华语语文能力等多元项目进行评分，分数累计超70分，且从事专门或技术性工作人士，可不受一般外国人资格及薪金所限。另外港澳学生毕业后，可申请延长居留六+六个月。

台湾的教育部针对港生到台转衔入学提供协助，包括已在港就读的港生，可申请到台，并请侨生先修部加开春季班，以提供港生适当学习衔接，接续于台湾学习。