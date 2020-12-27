中国将刑事年龄下调至12岁

中国通过刑法修正案，将刑事责任年龄由14岁下调至12岁。

据中国央视新闻报道，全国人大常委会12月26日表决通过刑法修正案，其中规定，已满12周岁不满14周岁的人，犯故意杀人、故意伤害罪，致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾，情节恶劣，经最高人民检察院核准追诉的，应当负刑事责任。

中国央视评论说，近来一些低龄未成年人实施的恶性犯罪案件，对被害人和社会造成严重伤害。去年大连13岁男孩杀害10岁女孩案发后，这样的讨论达到高潮。刑法修正案对法定最低刑事责任年龄作个别下调，是立法机关对民意作出的积极回应。

文章指出，低龄未成年人犯罪多发，被害人被严重伤害的后果，每每令人触目惊心；而在主观上，个别未成年人作案手法老练，对危害行为及后果具有明确能力。主客观一致，决定了他们不应再受到无原则庇护，而应纳入刑法规范范畴，让他们为自己行为承担责任。这是法律必须实现的正义，也是被害人应得的正义。

中国央视指出，和草案二审稿相比，本次下调的“口子”大了一些，将已满12周岁不满14周岁的人，虽未造成被害人死亡，但“以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾”的情形纳入打击范畴。不过，罪名仍限定在故意伤害罪和故意杀人罪，性犯罪等未做规定，则体现了立法机关慎重的一面。