游族董事长林奇去世 据悉被同事投毒

中国网页游戏与手机游戏综合性运营平台游族网络董事长林奇去世，据悉是被被子公司“三体宇宙”CEO许垚投毒。

据《成都商报》报道，游族网络12月25日公告，收到林奇家属的通知，林奇因病救治无效于12月25日去世。

林奇创业征途中，曾历经波折和失败，最后进军游戏领域，创办游族网络。此后，他很快成为一名资产过亿的“80后”创业领军人物，并在商界拥有一定的声望，他的另一身份是上海市温州商会执行会长。

游族网络董事会公告，林奇直接持有公司219，702，005股，占公司总股本23.99%，为公司控股股东、实际控制人。林奇持有的公司股份将按法律、法规办理继承手续。公司将依据相关法律法规的要求履行后续相关事宜的信息披露义务。

早在12月23日，有社交平台爆料称林奇因公司内斗被投毒住院，消息一经传出便迅速在网络引发热议。涉及其中的高管可能是游族影业前高管许垚，因高管内斗引发投毒事件。

同一天，上海市公安局官方微信通报，12月17日警方接到报警称，某医院在诊疗时发现病患林某（男，39岁）疑似中毒。接报后，警方立即开展侦查。经现场勘查和调查走访，发现林某的同事许某（男，39岁）有重大作案嫌疑。目前，许某已被警方依法刑事拘留，相关侦查工作正在进一步开展中。

记者从知情人士处获悉，该通报中的被投毒者林某即为游族网络创始人林奇，而投毒者许某正是林某的同事许垚，投毒原因尚在调查。

据每日经济新闻报道，此前曾有消息称林奇在上海一家公立三甲医院抢救，12月25日深夜，林奇首诊医院一知情医生周某（化名）告诉记者：“应该是12月16日18点15分左右，林奇到了医院，他当时可以走路，但是走不稳，表情很痛苦，临床上称之为急性病面容。”

周某向记者介绍，当时其所在医院急诊科医生马上采取急救措施。但随后林奇情况转危，呼吸和心跳骤停，经过抢救后心跳恢复，送往ICU，“经过气管插管和心肺复苏等抢救措施，抢救了过来”。

周某说，根据林奇的年龄和其当时临床表现，最开始很难判断是中毒，“他很年轻，当时排除了脑梗、胰腺炎等急性发作的病症，而且当时的时间点也不太可能是酒精中毒”，在抢救中，由于林奇瞳孔放大，医生怀疑有颅内问题，随后马上为其扫了CT，“CT上看，脑内没有出血，有CT脑干水肿表现，听说后面抢救的医院也复查了，确实没出血。”

当晚，林奇就被转入另一家公立三甲医院。12月17日早晨，周某所在医院的接诊医生被邀请至以上三甲医院讨论林奇病情。据周某介绍，在12月17日，其得到的消息是：根据会诊医生的临床经验基本可以判断脑死亡，但是尚未给出正式诊断。

此外，周某提到，据其了解，林奇并非是在喝普洱茶后中毒，但在林奇出现症状前曾吃过蓝莓，不过，目前并不能判断毒物是否被置于蓝莓中。

同时，周某说不清楚是否为多种中毒，但根据最初症状和后续病情的迅速发展来看，周某认为，林奇更像是中了河豚毒素，“起病最初是‘口周麻木’”。不过，对于林奇到底中了什么毒，周某表示目前并不能下定论。

