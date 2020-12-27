华航载120旅客从英国返回 台湾将严阵以待

华航今晚（27日）载有120名旅客自英国抵台，台湾因此迎接变种病毒现踪后单日最大英国入境人数，中央流行疫情指挥中心和华航、桃园机场公司严阵以待。将采最高规格采捡，入境后及出关前都要采捡，全员入住集中检疫所。

据联合新闻网报道，入境时将由六辆巴士，梅花座模式全数送至集中检疫所，不排除可能会出现需要在机场的情况，14天检疫期满前进行采检。

华航CI082航班英国伦敦当地时间26日晚间9时15分起飞，原定台北时间今晚6时15分抵达。根据桃园国际机场网站的客机抵达时间，已改时提早在今天下午5时36分抵达。

指挥中心指挥官陈时中昨天说，英国变种病毒传播能力更好，若是刚开始染疫时，Ct值也可比较低，病毒量较高，培养可能性就高，入境时先及早采检，就比较可以做病毒基因定序，可和国际资料比较，以便了解病毒特性，再加上检疫完毕再采检，就可多了解变种病毒时序变化。

指挥中心发言人庄人祥也说，变种病毒在英国的现有资料也只是模型推论，是否有更严重的状况，仍在研究，过去倾向集中检疫满采检，绝对多数都没办法培养，若及早采检，取到病毒可交由实验室做研究。

华航说，将配合疾管署机场现场人员的指示，引导旅客有秩序下机，由疾管署安排集中检疫。现场协助的地勤人员，将穿戴口罩、隔离衣等防护装备。

桃机表示，规划让旅客下机后在内候机室完成检疫电子申报，再由专人引导路径，前往专属乘车区域，搭乘六辆防疫车队（游览车），旅客以梅花座方式区隔，每车搭载约20人，车辆直接开至集中检疫所，全程不会再跟其他旅客有接触，机场公司于旅客离开，将立刻进行候机室及相关动线清洁消毒。

尚有4050名台湾学生在英国，陈时中说，没有禁止他们回来，只是回来要进入集中检疫所，变种病毒传播力较快，但严重度没有增加，到检疫所不是惩罚，是担心在家检疫，家人容易被传染到，也会增加社区感染风险，集中检疫可确保社区传播风险降到最低。