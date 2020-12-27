中国11月规模以上工业企业利润增15.5%

中国上月规模以上工业企业实现利润总额7293.2亿元（人民币，下同，1481.43亿新元），同比增长15.5%。

据中国国家统计局发布的数据，中国1月至11月规模以上工业企业实现利润总额57445.0亿元，同比增长2.4%，增速比1月至10月份提高1.7个百分点。

1月至11月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额14456.9亿元，同比下降4.9%；股份制企业实现利润总额40580.1亿元，增长2.3%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额16105.2亿元，增长4.3%；私营企业实现利润总额17332.2亿元，增长1.8%。

11月末，规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为85.1元，同比减少5.5元；人均营业收入为141.2万元，同比增加4.5万元；产成品存货周转天数为18.5天，同比增加1.3天；应收账款平均回收期为54.4天，同比增加6.9天。

规模以上工业企业11月实现利润总额7293.2亿元，同比增长15.5%，增速比10月份回落12.7个百分点。

中国国家统计局工业司高级统计师朱虹解读说，11月企业生产经营状况不断改善，呈现持续稳定恢复的良好态势。总体看，工业利润增长呈现以下几方面特点。

一是生产销售保持较快增长。1月至11月份，规模以上工业增加值同比增长2.3%，增速比1月至10月份加快0.5个百分点；其中11月份增长7.0%，为今年以来各月高点。1月至11月份，规模以上工业企业营业收入同比增长0.1%，增速年内首次实现由负转正，1月至10月份为下降0.6%。市场形势改善拉动企业利润持续上升。

二是装备和高技术制造业利润增长加快。1月至11月份，装备制造业实现利润同比增长11.2%，增速比1月至10月份加快1.6个百分点，拉动规模以上工业利润同比增长3.8个百分点。其中，电子行业和电气机械行业在需求持续回暖带动下市场销量增加，利润分别增长15.7%和6.6%，增速均比1月至10月份加快3.1个百分点。1月至11月份，高技术制造业实现利润同比增长15.0%，增速比1月至10月份加快3.1个百分点。其中，医药制造业累计利润增长11.9%，增速加快3.2个百分点；11月份当月利润增长43.5%，增速比上月加快31.0个百分点。

三是部分传统行业盈利状况有所改善。随着采暖季到来，动力煤需求增加、价格上涨，带动煤炭行业利润加速修复，11月份当月利润同比增长9.1%，增速年内首次实现正增长；1月至11月份，煤炭行业利润同比下降24.5%，降幅较1月至10月份收窄3.2个百分点。在出口替代效应叠加节假日等因素共同作用下，1月至11月份纺织服装、皮革毛皮、家具制造、文娱用品、化学纤维等行业利润降幅较1月至10月份收窄0.5—3.7个百分点。受原油及金属相关行业价格上涨等因素影响，1月至11月份，石油加工业利润降幅较1月至10月份收窄8.8个百分点，化工、有色等行业利润增速分别加快7.7和5.1个百分点。

四是单位成本首现下降，盈利水平持续上升。1月至11月份，规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为84.08元，同比下降0.01元，累计单位成本为今年以来首次下降。1月至11月份，工业企业营业收入利润率为6.10%，同比提高0.14个百分点；11月份当月营业收入利润率为7.06%，同比提高0.63个百分点。

五是企业亏损面缩小，亏损额大幅下降。11月末，规模以上工业企业亏损面比10月末下降1.4个百分点，比2月末下降17.2个百分点，今年以来呈逐月下降趋势。11月份，亏损企业亏损额同比下降46.4%，连续两个月降幅在45%以上。

值得注意的是，企业应收账款和产成品存货仍在增加。11月末，规模以上工业企业应收账款同比增长16.5%，增速较10月末提高0.6个百分点，自5月份以来持续两位数增长并波动上行；产成品存货同比增长7.3%，增速比10月末提高0.4个百分点。下一步，仍需紧紧扭住供给侧结构性改革这条主线，注重需求侧管理，持续激发市场活力，充分挖掘市场潜力，形成需求牵引供给、供给创造需求的动态平衡，不断提升实体经济质量效益。