陈刚任中华全国总工会党组书记

中华全国总工会党组书记一职时隔六年后迎来调整，雄安新区党工委书记、河北省委副书记陈刚获任中华全国总工会党组书记。

官方简历显示，1965年4月出生的陈刚是江苏高邮人。他于1990年8月参加工作，1986年12月加入中国共产党，研究生学历，理学博士，教授级高级工程师。

陈刚早年曾长期在北京工作，先后任职于北京玻璃研究所、北京一轻集团有限责任公司、北京市外经贸委、中国贸促会北京市分会等单位。2003年1月，陈刚出任北京市朝阳区委副书记、代区长，次年1月任区长，并于2006年10月任该区区委书记。

2012年7月，陈刚晋升副部级干部，跻身北京市委常委。2013年6月，陈刚告别工作多年的北京，南下贵州履新，后出任贵州省委常委、贵阳市委书记。

2017年4月1日，据新华网消息，日前，中共中央、国务院印发通知，决定设立河北雄安新区。同年5月，陈刚调入河北，出任河北省委常委、雄安新区临时党委书记，次月任河北省委常委、雄安新区党工委书记、管委会主任。

2017年7月，陈刚再添新职，担任河北省委常委、副省长、雄安新区党工委书记、管委会主任，负责雄安新区全面工作。

2020年10月，陈刚获任河北省委副书记，并继续兼任雄安新区党工委书记、管委会主任。次月，陈刚不再担任河北省副省长职务。

据澎湃新闻报道，中华全国总工会党组书记一职此前由李玉赋担任。

李玉赋出生于1954年10月，江苏苏州人，系十九届中央委员。他曾长期在纪检监察系统工作，并于2007年起担任中央纪委副书记。2014年9月，李玉赋履新全总党组书记，同年12月任全总党组书记、副主席、书记处第一书记。

据全总官网介绍，中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表。全国总工会是各地方总工会和各产业工会全国组织的领导机关，全国总工会由中共中央书记处领导。