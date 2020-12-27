《人民日报》批黎智英获保释 称损害香港法治

香港高等法院23日批准黎智英保释，引起大陆高度关注。《人民日报》26日晚上发文，直指批准黎智英保释，“是对正义残忍”，对香港法治伤害太深。

评论指出，黎智英涉受事关国家安全的案件，在香港具有标志性意义，倘若司法机关不能秉公处理、依法办事，就会对香港法治和社会公益造成巨大冲击，将国家安全置于极度危险的境地，产生难以估量的负面效应。

《人民日报》反问，黎智英倘若借保释逃遁或在保释期间继续祸乱香港，应由谁负责，并指条文明确规定，对犯罪嫌疑人、被告人，除非法官有充足理由，相信不会继续实施危害国家安全行为，不得准予保释。

文章批评黎智英成为香港以违反国安法罪名逮捕的嫌疑人中，首个被保释的人，实在“匪夷所思”，并质问如果黎智英“都可以保释，还有谁不能保释？”

文章强调，若黎智英案香港管辖有困难，按香港国安法第55条，国安公署可以介入。黎智英不仅在网络、媒体上公开呼吁外国制裁香港，甚至私会外国政客。凡此种种，难道不足以启动相关规定。很多香港市民呼吁，驻港国安公署完全可以依法果断出手介入，有充足法律依据。

《人民日报》26日发文批评黎智英获准保释伤害香港法治。（微博截图）

黎智英周三（23日）以现金1000万元（港元，下同，约171万新元）、三名人事共30万元、交出旅游证件、逢星期一、三、五须赴警署报到等等限制下被批准保释。香港律政司隔日已正式入禀终审法院提出上诉许可，并希望申请临时命令，要求等候终院在裁决期间暂时把黎重新还押。

香港法庭已接受律政司上诉，据悉在下周四除夕日早上开庭展开聆讯，裁定是否批准黎智英继续保释。

多名建制派人士，包括梁振英都质疑法庭准许黎智英保释的判决，认为黎智英有机会弃保潜逃。梁振英自周三开始，在facebook连发多篇文章，最新一篇题为“弃保潜逃”，他指，黎智英和他的追随者对香港的司法公正没有信心，更是害怕被送往中国大陆审讯，“黎在美国和台湾有强大的政治联系和极高的反华价值，同时他本人财力雄厚，这些都是不争的事实，都是他潜逃的动机和能力。”