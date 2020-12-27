今年卸任10位省委书记 八位去全国人大任职

中国今年已经有10名省委书记卸任，除了湖北省委书记蒋超良外，其余均履新职，八位进入全国人大任职。

据北京青年报报道，2020年至今，已有10个省份更换了省级党委书记，其中一人被免职。

今年2月，中共决定蒋超良不再担任湖北省委书记、常委、委员职务。此后至今，蒋超良未再有新的任职消息。

10名省委书记中，还有一人从地方进京履职，担任国务院组成部门“一把手”。今年7月，中共中央决定，胡和平不再担任陕西省委书记、常委、委员职务。同日，胡和平任文化和旅游部党组书记。8月，胡和平履任中央宣传部副部长，文化和旅游部党组书记、部长。

胡和平出生于1962年10月，他也是今年调整的10位省级党委书记中唯一的“60后”。

其余八位省委书记则均因到龄卸任，此后进入全国人大任职。吉林、湖南、贵州、云南、福建、海南六个省份的原任省委书记26日有了新职务。全国人大常委会经表决，任命陈豪为全国人大民族委员会副主任委员；任命孙志刚、杜家毫为全国人大财政经济委员会副主任委员；任命刘赐贵为全国人大外事委员会副主任委员；任命巴音朝鲁、于伟国为全国人大环境与资源保护委员会副主任委员。

今年10月，浙江省委书记车俊和辽宁省委书记陈求已分别被任命为全国人大监察和司法委员会副主任委员和全国人大教育科学文化卫生委员会副主任委员。

至此，今年已有湖北、陕西、辽宁、浙江、贵州、云南、湖南、吉林、福建和海南10个省份的省委书记完成了“新老交替”。