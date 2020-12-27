蔡英文表姐夫接任台最高行院长 被批有裙带关系

台湾最高行政法院法官兼庭长吴明鸿，将接任最高行政法院院长，对于外界议论吴明鸿是总统蔡英文的表姐夫一事，台湾总统府周六（26日）回应，尊重司法院的人事决定。

据台媒报道，台湾司法院前天公布，现任最高行政法院院长蓝献林即将退职，由吴明鸿接任，而这项人事调整将从下周四（31日）起生效。资料显示，最高行政法院是台湾司法案件的终审机关之一，隶属于司法院。

台湾总统府发言人张惇涵表示，司法院的相关人事任用，总统府尊重司法院的决定，并称新任最高行政法院院长人选，是由司法院决定后循程序呈报，“总统尊重司法院的决定”。

司法院则指出，此次任命毫无政治考量，强调吴明鸿以前就因表现优异，而被任命为中高行院长、北高行院长。这次任命为最高行政法院院长，也是考量他是最高行政法院庭长中最资深、期別最高者，“历练和专业都十分合适”。

不过，在野的国民党主席江启臣则批评，上述人事案让人有种“家天下”的感觉。

他说，从过去的监察院、国家通讯传播委员会（NCC），到现在最高行政法院院长的任命，都让人觉得一定要有裙带关系，或是与绿营关系良好的人，“才能来担任这些独立机关的首长”。

江启臣指出，这不仅让人产生宪政危机感，外界也形容现在执政的民进党是“绿色独裁”。

资料显示，今年67岁的吴明鸿，是台湾政治大学法律系学士、地政系硕士。他曾任一审检察官、法官、庭长、高院法官、最高行政法院法官，台中、台北高等行政法院法官兼院长，现任最高政法院法官兼庭长。

