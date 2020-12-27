疫苗即将抵达 港高官吁市民不能松懈

香港政务司司长张建宗今天在每周博客中透露，香港政府已成立专责工作小组，筹备覆盖全港市民的大规模冠病疫苗接种计划。

他提醒，虽然疫苗即将到港，但市民不能因此松懈，必须严守社交距离措施，保持个人和环境卫生。

张建宗在文中表示，政府争取疫苗早日供港，同时确保所有疫苗必须符合相关要求及程序。政府在制定紧急使用疫苗的法律框架时，首要是以科学为本，确保为市民接种的疫苗安全、有效，并符合质素的要求。在批准疫苗在香港作紧急使用时，必定会根据客观医学数据，包括第三期临床研究数据、参考顾问专家委员会的专业意见，以及参照香港以外药物规管机构的核准使用情况。

张建宗称，政府计划成立保障基金，如市民接种后出现罕见或未能预见的严重不良反应，基金可迅速提供经济支援。

另外，他表示，政府的“恒常现金”政策，令去年贫穷率减幅达5.6个百分点，但不足以抵消经济衰退及结构性因素所带来的明显负面影响，但计及非恒常现金项目及入住公屋等政策，去年贫穷率略为下降0.1个百分点至9.2%，充分显示一篮子措施有助纾缓经济衰退对基层家庭的冲击。

他指出，医疗券、两元乘车优惠及过渡性房屋单位等项目，确实可大大提升广大市民的生活水平，但由于属非“恒常现金”措施，其扶贫成效均不会被计算在现行的主体贫穷线分析框架内，希望大家能更准确客观地理解政府全方位扶贫的努力及果效。

张建宗强调，香港的屯门—赤鱲角隧道今早正式通车，加强了通往机场的交通网络的可靠性，巩固机场作为国际和地区航空枢纽的地位，促进香港与大湾区城市的交流及经济协作，带来长远经济效益。