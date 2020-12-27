大陆福平铁路开通运营 离台湾最近

大陆距离台湾最近的铁路、由福州至平潭的“福平铁路”周六（26日）正式开通营运。铁路共设六个车站，首班由平潭开往福州的列车于早上9时许开出。同时，大陆首座公铁两用的跨海大桥“平潭海峡公铁大桥”同步投入使用，故此福州至平潭间最快35分钟可达。

综合中新网、联合新闻网等两岸媒体报道，福平铁路全长88公里，自福州站引出，途经福州南、长乐、长乐东、长乐南等车站，再以桥梁跨越海坛海峡至距离台湾新竹仅68海里的福建第一大岛平潭。原本来往两地高速公路车程需时2个多小时，铁路开通后，车程缩短至最快半个小时多，也结束了平潭岛不通铁路的历史，进一步完善了闽东北区域铁路网。

作为福平铁路重点控制性工程，平潭海峡公铁大桥自长乐区松下镇，经人屿岛、长屿岛、小练岛、大练岛，在苏澳镇连接平潭岛，全长16.34公里，其中跨海段达逾11公里。大桥的上层为双向六车道高速公路，设计时速100公里，已率先在今年10月1日通车试运营。至于下层则为双线铁路，设计时速200公里。

据了解，大桥穿越的海坛海峡是世界著名风口之一，全年有超过300天为六级以上大风，且海底地质条件复杂。对此，中国铁建铁四院的总体设计负责人徐科，以“石头种树，浪里搭台”来形容在该位置建桥。

报道指出，大陆早在2008年已提出连接到台湾的“京台高速铁路”计划，并列入“十三五”规划，其中大陆段最后一段路正是福平铁路。