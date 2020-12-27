中国建成年产6000万吨级特大型油气田

中国石油长庆油田生产指挥中心数字化显示屏显示，今年油田油气生产曲线跨上6000万吨高点，达到6000.08万吨（生产原油2451.8万吨、生产天然气445.31亿立方米）。

据新华社报道，上述信息标志着中国建成年产油气当量6000万吨级特大型油气田。新华社评论说，中国石油工业新的里程碑诞生。

位于鄂尔多斯盆地的长庆油田生产区域横跨陕甘宁蒙晋五省区，既是中国油气重要接替区，也是中亚油气进入中国东南沿海必经之地。50年来，长庆油田累计为国家贡献油气当量超过7.6亿吨。

长庆油田是中国最大的天然气生产基地，担负着以北京为核心的华北地区和陕甘宁蒙区域50多个大中城市供气的任务，已累计生产天然气4686亿立方米，相当于替代5.62亿吨标煤、减少碳排放物15.29亿吨。

在近两轮国际超低油价倒逼下，长庆油田加大盆地致密气、页岩油勘探开发攻关，发现了储量规模超10亿吨级的庆城大油田，先后建成百万吨页岩油示范区、30亿立方米致密气高效开发示范区，今年天然气产量首次跃上445亿立方米运行节奏。长庆油田规划，“十四五”期间将年产油气当量提升到6800万吨。

6000万吨级特大型油气田建成后，将为保障国家能源安全发挥作用。今年，中国石油、天然气产量预计分别达到1.94亿吨、1860亿立方米，长庆油田将分别占到全国油气总产量的12.72%、24.1%。