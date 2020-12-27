《快乐大本营》主持人负面新闻不断 芒果超媒市值蒸发近百亿

面对《快乐大本营》主持人不断爆出负面新闻，湖南广播电视台孵化的互联网媒体公司芒果超媒的股价，已从23日的69.43元（人民币，下同，约14.10新元）下跌至25日收盘的63.93元，累计跌幅8%，市值蒸发近百亿元。

被誉为中国最具指标性综艺节目之一的《快乐大本营》，其主持人近期接二连三陷入负面新闻。

据亿欧网报道，该节目金牌主持人何炅上周被曝大规模收粉丝礼物，随后同为该节目主持人的吴昕、杜海涛等也被曝收礼，甚至还有人拔出了收礼清单。

此事件被曝出后，也在网络上引起舆论热议。对此，人民网于22日发布题为《别让不正之风荼毒年轻人》的网评称，近几年，粉丝后援会为了自己偶像的面子和受到所谓“照顾”，越来越喜欢下血本，并批评这种不良风气已经蔓延至整个娱乐圈，成了行业明规则。

该网评写道：“如此导向，无异于告诉涉世未深的年轻粉丝们，只要送礼就能解决很多问题......这一现象必须引起重视。既然频惹争议，就应该从法律、行业和道德方面约束起来，别让不正之风荼毒更多年轻人。”

此网评一发后，即引来官方将整顿《快乐大本营》或其主持人的揣测。随后，湖南广播电视台23日发布调查声明表示，坚决反对主持人、艺人等收受粉丝礼物等行为，强调目前正在调查，如有查实，依法依规严肃处理。

之后，又有网民爆料称《快乐大本营》另一主持人李维嘉，疑似在海外和中国国内开代孕公司，并指多位明星通过该公司找过代孕；对此，李维嘉昨天透过个人微博辟谣，强调他从未开办任何从事或涉及代孕事宜的公司或机构。

资料显示，芒果超媒于2005年12月成立，2018年8月正式登陆上交所，法定代表人为湖南广播电视台党委书记、董事长张华立。目前，芒果超媒旗下的芒果TV已经跻身中国长视频领域第一梯队，与腾讯视频、爱奇艺、优酷土豆不相上下。