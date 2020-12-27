官方向蚂蚁提出整改要求 包括设立金融控股公司

人民银行、银保监会、证监会、外汇局等金融管理部门昨天联合约谈了中国金融科技巨头蚂蚁集团。中国人民银行副行长潘功胜今天就此指出，金融管理部门对蚂蚁提出了重点业务领域的整改要求，包括设立金融控股公司等。

据新华社报道，潘功胜代表上述四部门就约谈情况表示，蚂蚁成立以来，在发展金融科技、提高金融服务效率和普惠性方面发挥了创新作用。作为金融科技和平台经济领域具有重大影响力的企业，蚂蚁必须自觉遵守国家法律法规，必须将企业发展融入到国家发展大局中，必须切实承担企业社会责任。

潘功胜说，此次金融管理部门约谈蚂蚁，主要目的是督促指导该集团按照市场化、法治化原则，落实金融监管、公平竞争和保护消费者合法权益等要求，进一步规范金融业务经营与发展。

他强调，金融管理部门根据金融法律法规及监管要求，指出了蚂蚁目前经营中存在的主要问题，包括公司治理机制不健全；法律意识淡漠，藐视监管合规要求，存在违规监管套利行为；利用市场优势地位排斥同业经营者；损害消费者合法权益，引发消费者投诉等。

在这背景下，金融管理部门对蚂蚁提出了重点业务领域的整改要求：一是回归支付本源，提升交易透明度，严禁不正当竞争；二是依法持牌、合法合规经营个人征信业务，保护个人数据隐私；三是依法设立金融控股公司，严格落实监管要求，确保资本充足、关联交易合规；四是完善公司治理，按审慎监管要求严格整改违规信贷、保险、理财等金融活动；五是依法合规开展证券基金业务，强化证券类机构治理，合规开展资产证券化业务。

潘功胜呼吁，蚂蚁要充分认识到整改的严肃性和必要性，对标监管要求，尽快制定整改方案和实施时间表。同时，要加强风险管控，保持业务连续性和企业正常经营，确保对公众的金融服务质量。

他并说，金融管理部门将与蚂蚁保持密切沟通，充分听取其意见建议。

在10月份的一次演讲中，马云曾批评中国金融监管体制，指当前中国金融面临的“不是金融系统性风险，而是仍缺乏健康金融系统的风险”，其言论引来金融圈热议；在随后的约谈中，监管部门提出了对蚂蚁集团商业模式的担忧。

之后，蚂蚁暂停了规模超过340亿美元的IPO，但这只是开始。随后，针对大型科技公司主导的有“平台经济”之称的互联网业务，监管机构采取了一系列的行动。

据《华尔街日报》上周报道，多年来，在建立和拓展线上支付、网贷和其他互联网业务的过程中，包括马云控制的蚂蚁和阿里巴巴以及腾讯在内的中国企业都没有受到太多来自政府的监督。

通过腾讯微信和互联网巨头开发的其他应用，数以百万计的中国消费者和小企业主只要在手机上轻轻一点就可以购物、叫车、投资，甚至贷款。像阿里巴巴和腾讯这样的公司取得了巨大的成功。

但针对这些企业积累下来的财富和影响力，以及它们缺少监管的业务活动所带来的风险，中国高层也越来越感到不安，在蚂蚁集团运作下走红的网络贷款就是其中一例。另外，大型科技公司有时候也会给政府利用数据和科技加强社会控制增添难度。

中国在今年11月份发布了规则草案，试图阻止互联网巨头串通起来共享敏感的消费者数据，通过达成协议把规模较小的竞争对手拒之门外，并从事其他反竞争行为。

12月11日，中共政治局召开会议时承诺，明年将加强反垄断工作，并 “防止资本无序扩张”，这被认为是政府将加大力度整顿互联网巨头的预兆。

政治局会议后不久，中国反垄断监管部门即对阿里巴巴和腾讯的一家子公司过去几年的一些收购行为做出了处罚。

