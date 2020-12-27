陈茂波：香港可助大湾区建设创新科技中心

香港财政司司长陈茂波今天（27日）在暨南大学一国两制与基本法研究院成立仪式暨学术研讨会致词时表示，在国家构建国内国际双循环的新发展格局方面，香港凭借“一国两制”的独特优势，可进一步强化在国际循环中的“中介人”和“促成者”角色；同时可以大湾区为切入点，更好地融入中国发展大局，积极成为中国国内大循环的“参与者”。

据《信报》报道，陈茂波特别指出金融服务是香港最具竞争力的产业之一。

今年5月，中央政府发布《关于金融支持粤港澳大湾区建设的意见》，支持香港在“一国两制”方针下发挥金融体系的独特优势，深化内地与港澳的金融合作，提升大湾区在国家发展和对外开放中的支持引领作用，包括助力人民币国际化，以及担当大陆企业的国际融资平台，提供多元化的资本。

陈茂波指出，香港的联系汇率制度和稳健高效的银行体系，能为内地企业在海外的资金提供停泊和管理服务。香港一直是亚太区内资金停泊的安全港。同时，香港有成熟开放的资本市场及完善的司法制度，加上具国际视野的专业人才，是内地保险公司发行巨灾债券的理想平台，亦有助推动大湾区成为国际绿色金融中心。

他表示，“十四五”《规划纲要》要求大湾区要发展成为国际创新科技中心，为科技自立自强、为内循环的构建作出重要贡献。香港是大湾区内最国际化的城市，拥有多家具世界级科研能力的大学、健全的司法和知识产权保护制度，国际化的营商和生活环境等，对全球的创科人才和机构极具吸引力。香港将发挥“一国两制”的优势，与大湾区内的兄弟城市合力把大湾区建设为一个全球领先的金融中心和国际创新科技中心。