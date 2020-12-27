台湾拟推数字身份证 多朝野立委齐声质疑

台湾将在2021年试行发放数字身份证，但在立法院遭朝野一致质疑。台媒透露，事实上内政部在推动数位身份证的过程，屡受学者专家质疑，连执政党立委过去在立法院质询时，也多次提出质疑。

据联合新闻网27日报道，民进党立委管碧玲在立法院内政委员会多次指出，负责研制数字身份证的内政部户政司是资讯外行。

她26日直言，台湾硬件强，但软件不足，还没有完成自主产业链，数字身份证的布建与维运，一定有必须仰赖外国公司或他们的产品之处。她质疑，如果有一天，相关外国公司被中国大陆买走了，该如何确保信息安全？

民进党立委刘世芳则表示，数字身份证必须跟得上数字时代，就像一棵树，叶子、枝干、根都要健全，但内政部提的像是只有照顾叶子，一直说芯片压得很好，但其他部分例如法制上并不够。

行政院政务委员唐凤七月也曾表达，台湾确实需遵循欧盟通用资料保护规则，因为有民间、外部委员参与的独立机关，其所产生的稽核结果的认受性、正当性往往较高，希望在下一个立院会期即提出个资保护法规专责机构的组织法相关议题。

蓝营人士指出，目前从健保卡到自然人凭证都已数字化，内政部还要推数字身份证，除了外部因素，对内的个人资料保护疑虑更大，户政单位强推动机为何令人不解。

此外，台湾内政部原规划明年1月起在新竹市试办数字身份证申请换发，不过新竹市政府25日表示，在信息安全疑虑释疑前，倾向暂缓试办。

对此，内政部说明，数字身份证会经过充分的测试后，才启动小规模试行，强调会持续与新竹市政府沟通。