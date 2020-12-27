张建宗指疫苗即将到香港

香港特区政府政务司司长张建宗27日表示，特区政府争取疫苗早日供港，同时确保所有疫苗必须符合相关要求及程序。他强调，虽然特区政府采购的疫苗即将到港，但市民不能因此松懈，必须严守社交距离措施，保持个人和环境卫生，同心抗疫。

据中新社报道，张建宗当日发表网志指出，全球疫情肆虐，接种疫苗是防控疫情的最有效方法之一。特区政府在制定紧急使用疫苗的法律框架时，首要是以科学为本，确保为市民接种的疫苗安全、有效，并符合质量要求。在批准疫苗在香港作紧急使用时，必定会根据客观医学数据，包括第三期临床研究数据﹔参考顾问专家委员会的专业意见﹔以及参照香港以外药物规管机构的核准使用情况。

他说，特区政府已成立专责工作小组，筹备覆盖全港市民的大规模新冠疫苗接种计划。此外，特区政府计划成立保障基金，如市民在接种后出现罕见或未能预见的严重不良反应，基金可迅速提供经济支援。

另外，张建宗还提及，在2020年经济衰退及疫情下的非常时期，特区政府推出逾3000亿元港币的一系列一次性纾困措施，相当于本地生产总值的11%，力度和覆盖范围都是史无前例，致力协助市民及各行各业渡过难关。但是，由于香港贫穷线主体分析框架只包括“恒常现金”措施，这些一次性纾困措施的成效将难以在2020年的主体贫穷数据中全面反映，希望市民客观持平看数据。