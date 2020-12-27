分析：借蚂蚁以一儆百 中国对监管指向清晰

中国金融监管部门再次约谈蚂蚁集团后，指这家互联网金融巨头存在“违规监管套利”等四大问题，要求集团“回归支付本源”，从五方面整顿改造。分析认为，政府对互联网平台的监管指向日渐清晰，并通过向蚂蚁开刀以一儆百，让互联网金融业者为加速整改做好准备。

中国人民银行、银保监会、证监会和外汇局26日联合约谈蚂蚁集团，中国人民银行副行长潘功胜今天代表四部门对外介绍情况时指出，蚂蚁存在的四大问题：包括公司治理机制不健全；法律意识淡漠，藐视监管合规要求，存在违规监管套利行为；利用市场优势地位排斥同业经营者；损害消费者合法权益，引发消费者投诉等。

监管部门对蚂蚁提出五项业务整改要求：一是回归支付本源，提升交易透明度，严禁不正当竞争。二是依法持牌、合法合规经营个人征信业务，保护个人数据隐私。三是依法设立金融控股公司，严格落实监管要求，确保资本充足、关联交易合规。四是完善公司治理，按审慎监管要求严格整改违规信贷、保险、理财等金融活动。五是依法合规开展证券基金业务，强化证券类机构治理，合规开展资产证券化业务。

新加坡国立大学客座教授、原新加坡金融管理局学院院长白士泮接受《联合早报》访问时分析，从此前公布的一系列互联网金融监管新规来看，蚂蚁小额贷款业务的超高杠杆，以及滥用消费者信息展开的“掠夺性放贷”，相信都是监管层接下来要严抓的“违规监管套利行为”。

白士泮指出，中国不少互联网业者都像蚂蚁这样从支付等单一业务起家，逐渐覆盖借贷、理财和证券等多项业务，为以机构为单位的传统监管带来挑战。要求蚂蚁设立金融控股公司，就是要求在控股公司名下设立负责不同业务的子公司，通过精准分割业务部门，便于当局更有效地监管。

“对蚂蚁的整改要求，也适用于腾讯和京东等金融科技巨头。当局从规模最大的蚂蚁下手，是向其他业者发出明确的信号，让他们知道整改方向。”

潘功胜在发言中强调，蚂蚁作为有重大影响力的企业，必须将企业发展融入国家发展大局中，充分认识到整改的严肃性和必要性，尽快制定整改方案和实施时间表。

他也指出，未来监管政策将遵循三大原则，一是坚决打破垄断，二是坚持所有金融活动依法依规纳入监管，三是激发市场主体活力和社会创造力，增强中国金融科技企业在全球的核心竞争力。

和11月初蚂蚁上市前夕的约谈相比，此次约谈不仅提前预告，内容也对外公开。业内人士认为，监管层上次突然约谈蚂蚁引发市场震动和投资者担忧；此次在信息披露方面更加透明，且表态称将继续支持私营经济和金融科技企业发展，意在安抚市场情绪，减少不必要的揣测。

不过，当局的反垄断行动并未受市场情绪左右而放慢步伐。国家市场监管总局上周四（24日）对蚂蚁主要股东阿里巴巴集团实施“二选一”等涉嫌垄断行为立案调查。

据浙江在线报道，浙江市场监管局调查组当天就进驻阿里并完成现场调查，对相关负责人进行调查询问并提取证据资料，阿里对此“积极配合”。中共浙江省委书记袁家军隔天就公开发言，表态支持中央反垄断，并指垄断扭曲资源配置、损害市场主体和消费者利益、扼杀技术进步。（《联合早报》上海特派员陈婧报道）