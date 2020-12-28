毛泽东诞辰127周年 数万人聚集韶山

上周六（26日）是已故中共领导人毛泽东诞辰127周年，港媒指出，有数万人于上周五（25日）晚就齐聚在毛泽东故乡湖南韶山的广场，多地也有纪念活动，形容火热程度为近年罕见。

《星岛日报》昨天报道称，在韶山的毛泽东铜像广场，25日晚就挤满密密麻麻的人群，当中有人身穿红军制服，也有人舞动着印有“毛主席是人民大救星”标语的红色旗帜。同时，广场上播放着《东方红》歌曲。

《环球时报》报道，就在毛泽东诞辰127周年前一天，神舟十号载人太空船返回舱交接仪式在韶山举行，当时包括韶山毛泽东同志纪念馆干部在内，有500多人参加活动。

有分析指，今年中国抗疫成功，民族情绪急升，加上官方近日安排神舟十号返回舱长留韶山，间接造就了此轮“毛泽东热”。明年是中国共产党成立100周年，预计这股热潮还将延续。

报道称，除了韶山的纪念活动，上海的毛泽东旧居陈列馆于前天全新亮相，增补了34件历史史料和相关实物，同时启动名为“初心足迹：毛泽东在上海”的红色研学路线；山东枣庄市25日也举行纪念毛泽东诞辰红色文化主题活动，当地青少年除了向毛泽东雕像敬献花篮，还高唱《闪闪红星》、《我和我的祖国》等红歌。

此外，中国官媒《人民日报》及多个党政机关26日在微博上也转发标题为《今天，纪念一代伟人毛泽东》的短文，颂扬毛泽东“领导中国人民彻底改变自己命运和国家面貌”。

《环球时报》总编辑胡锡进则发文形容毛泽东是“世纪伟人”，称即使毛泽东在晚年犯了一些错误，“同样值得我们记得”，并写道：“中国有谁否定毛泽东和共产党领导的事业，是严重的糊涂。那是我们外部对手和敌人极力煽动的事情。”