“钢琴诗人”傅聪在英确诊冠病 病情不乐观

86岁的著名钢琴家傅聪在英国伦敦确诊感染冠病。傅聪的学生、英国皇家音乐学院中国籍教授孔嘉宁在朋友圈透露，指傅聪已经住院两星期，需要吸氧，希望他能挺过来。

综合搜狐新闻与《星岛日报》消息，孔嘉宁说，傅聪早前肺部出现复杂情况，医生全力医治，目前需要吸氧，但无需上呼吸机，也未进入重症病房，希望他能挺过来。他说，傅聪夫人卓一龙亦确诊，入院三日后出院，目前基本无恙，每日都到医院探望傅聪。

傅聪的学生孔嘉宁在朋友圈通报傅聪病情。（互联网）

另据《星岛日报》引述圈内消息，指傅聪目前情况不容乐观，医生正全力医治中。

上海音乐学院教授李民铎连夜手书，祝福傅聪早日康复：“现在他在伦敦，感染了新冠病毒，已住院，情况不太好。医生们一直在给他用氧气，用各种办法尽力的帮助他。”

他呼吁，在这关键时刻，一起为傅聪祈祷，“我们对他的爱会感动上苍。”

李民铎在文中强调，傅聪是中国最重要的钢琴家之一，几十年来，他为钢琴事业做出了巨大的贡献。他弹的萧邦、莫札特、舒伯特、舒曼、德彪西等感动了千万人的心。他的萧邦，是最真挚、最诗意、最纯洁动人的。

傅聪出生于上海，父亲傅雷是著名翻译家。他在1955年参加萧邦国际钢琴大赛，并获得第三名与“最佳马祖卡演奏奖”，成为首位在国际钢琴比赛中获奖的中国音乐家，被誉为“现代钢琴诗人”。在海外得悉父亲傅雷离世后，出走伦敦并长居至今。

因应英国变异新冠病毒，中国民航局要求运营中英定期客运航班的航空公司，自今天（28日）零时至明年1月10日，暂停中英间定期客运航线航班运行。