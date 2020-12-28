中国宗教局长暗批前佛协会长

中国佛教协会第十次全国代表会议本月2日在浙江宁波举行，演觉法师当选会长。中央统战部副部长、国家宗教事务局局长王作安在大会的讲话曝光，他不点名批评了原中国佛协会长学诚，要求坚决防范搞个人崇拜和精神控制。他还批评，寺庙奢靡之风还没有得到有效遏制，并要求寺庙之间不能建立隶属关系，防范拉帮结派。

原中国佛协会长学诚两年前卷入性丑闻而辞职，震惊海内外。学诚被爆利用多种手段精神控制女弟子，并涉嫌性侵。国家宗教局调查称，学诚发送骚扰信息问题属实，性侵问题警方正调查，但事件不了了之。学诚当时身兼北京龙泉寺、陕西法门寺、福建莆田广化寺的住持，也是全国政协常委，被树立为新一代佛教领袖。

据港媒《星岛日报》报道，王作安在会上批评，教风建设力度不够，自我约束能力比较薄弱，有规不依、破戒难惩的问题比较突出，“个别代表人士严重违规破戒损害了佛教形象”。

他提出，要深刻吸取教训，规范教职人员行为，坚决纠正自我膨胀、自我炒作、沽名钓誉、追求享乐的不良现象，坚决防范搞个人崇拜和精神控制，维护佛教清净庄严、淡泊名利的良好形象。

王作安还强调，要全面从严治教，严格遵守寺院共住规约等教规制度，建立健全监督机制和惩戒机制，做到违规必纠、破戒必惩，“不能让教规制度成为稻草人。”

王作安还批评奢靡之风没有得到有效遏制，寺庙搞豪装，活动讲排场，造成不良社会影响，违规建设寺庙时有发生。他提出，要秉持勤俭简朴理念，坚决遏制法事活动讲排场比阔气、寺庙建设搞攀比求奢华的不良风气。他还要求佛协纠正投资承包经营寺庙现象，不为商业活动站台，不得将佛教资源作为企业资产上市，制止利用佛教打造新的景区，整治滥塑大型露天佛教造像。

针对大陆有大和尚身兼多家寺庙住持，俨然成为“连锁店”，王作安强调，要坚持属地管理原则，寺庙之间不能建立隶属关系，防范拉帮结派、搞势力范围。

大陆也频频爆出逃犯遁入空门。广州杀人犯力天佑潜逃十六年，成了江苏宿迁市泗阳县某寺庙的住持。王作安强调，要严格出家条件，不得强逼出家，把好入口关，严防犯罪分子潜入寺庙。

