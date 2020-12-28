阿里将回购计划总额增至100亿美元

中国电商巨头阿里巴巴成为反垄断调查对象后，阿里巴巴股价上周急挫，阿里巴巴今早（28日）公布，将回购计划总额增至100亿美元（132亿新元）。

据新浪科技报道，阿里巴巴指出，董事会已授权增加公司的股份回购计划总额，由60亿美元增加至100亿美元。该股份回购计划的有效期为两年（至2022年底）。阿里巴巴已于本季度开始执行该股份回购计划。

中国国家市场监管总局调查组执法人员本月24日进驻阿里巴巴集团控股有限公司开展调查。阿里巴巴官方称，阿里巴巴集团控股有限公司积极配合，认真接受调查组询问，及时提供相关资料，自觉接受调查。整个过程平稳有序，当天现场调查全部结束。

不过，监管部门的举动还是引发了市场担忧。受此影响，美股阿里巴巴12月24日暴跌13.34%收于222美元，成交量达到1.42亿手，成交额高达312.7亿美元，这一跌幅创出阿里巴巴2014年上市以来的最高记录。

而就在12月27日，浙江省市场监督局也给出了针对阿里调查的回应。浙江省市场监管局负责人称，调查人员对阿里巴巴集团控股有限公司及部门相关负责人进行了调查询问，并提取相关证据资料。对阿里巴巴集团控股有限公司进行立案调查，并不意味着国家对平台经济鼓励、支持的态度有所改变，恰恰是为了更好地规范和发展平台经济，引导、促进其健康发展，以期为经济高质量发展做出更大贡献。

中国人民银行、银保监会、证监会和外汇局前天（26日）联合约谈阿里巴巴旗下的蚂蚁集团，中国人民银行副行长潘功胜昨天代表四部门对外介绍情况指出，蚂蚁存在的四大问题，包括公司治理机制不健全；法律意识淡漠，藐视监管合规要求，存在违规监管套利行为；利用市场优势地位排斥同业经营者；损害消费者合法权益，引发消费者投诉等。

