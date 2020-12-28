辽宁七死七伤案凶手疑为精神病患者

中国辽宁开原市27日发生一起持刀伤人系列案件，已造成七人死亡、七人受伤。案发后，网上传出嫌犯杨某峰为精神病患者。有开原市多位市民说，嫌犯杨某峰今年60多岁，“不大正常，两年前还打过人”。

据红星新闻报道，当地律师界知情人告诉记者，嫌疑人杨某峰在前年曾因纠纷打伤他人，随后是他妹妹替他赔偿，获得谅解后，判了缓刑。中国裁判文书网信息显示，被告人杨某峰，出生于1958年，现年62岁，这和官方披露的造成“七人死亡、七人受伤”的嫌疑人杨某峰的情况相吻合。

开原市人民法院在2019年10月18日做出的《刑事判决书》显示，杨某峰2018年4月24日在本市（开原市）天顺公寓东侧垃圾站附近，自认为刘某弄噪音吵到自己与其理论并与其发生口角，进而相互动手，厮打中，被告人杨某峰用拳头将刘某头面部打伤。

经开原市人民法院审理查明，“经司法伤情鉴定，被害人刘某双侧鼻骨骨折，构成轻伤二级；鼻中隔骨折构成轻微伤；左上颌骨颌突骨折构成轻微伤。”该判决书透露，杨某峰系精神病患者，但“作案时有限制刑事责任能力”。开原市人民法院判令杨某峰犯故意伤害罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。

前述关于杨某峰的精神疾病，有辽宁省精神卫生中心法医司法鉴定所精神疾病司法鉴定、吉林省神经精神病医院提供的鉴定，根据这些鉴定机构的认定，杨某峰存在“有精神病性症状的抑郁症、作案时有限制刑事责任能力”、“精神分裂症”等。

前述判决书显示，杨某峰的监护人是杨某某，系杨某峰的妹妹。开庭时，杨某峰的指定辩护人是开原市法律援助中心律师衣长山。

记者12月27日和衣长山律师取得联系，但向他求证一些细节时，他格外谨慎，始终没有证实或证伪，也不愿提供杨某峰家人的电话，他说“现在出了这么大一件事，我们不要唠这事”随后，他挂断了电话。

开原市公安局一名工作人员说：“警方虽已将犯罪嫌疑人杨某峰抓获，但对于其是否具有精神疾病，以及是否是随机性杀（伤）人，目前还在调查中。”

新华社此前报道，辽宁开原市老友谊饭店二部附近发生一起持刀伤人系列案件。开原公安局将犯罪嫌疑人杨某峰抓获。该案件已造成七人死亡、七人受伤，伤者已经送医院救治。