抖音及TikTok获全球热门应用双榜冠军

数据显示，抖音及TikTok夺得全球娱乐应用收入榜冠军，并蝉联全球娱乐应用下载榜冠军。

据新浪科技报道，移动应用情报平台Sensor Tower数据显示，截至2020年12月15日，全球用户支出排名前十的娱乐应用在应用商店（App Store）和Google Play的总收入达到58.2亿美元（77.24亿新元），同比增长61.8%。下载量排名前十的娱乐应用总共获得24.6亿次下载，较去年同期增长22.5%。

用户支出方面，抖音及TikTok以12.6亿美元预估收入取代Netflix，夺得全球娱乐应用收入榜冠军，较去年增长了590%。其中，88.3%的收入来自抖音iOS版本，美国和土耳其TikTok用户分别贡献了总收入的6.5%和1.4%。YouTube以9.4亿美元的收入位列榜单第二名，同比增长63.8%；榜单前五另外3款应用分别为腾讯视频，Disney+和爱奇艺。

地区方面，中国iOS用户在前十款娱乐应用的支出达到28.1亿美元，占49.3%。美国和日本用户的支出排名第二和第三，分别占27.4%和2.6%。

从平台分布来看，苹果App Store贡献了绝大部分收入，占比高达90.5%；Google Play仅占9.5%。下载量方面，抖音及TikTok以9.6亿次下载蝉联全球娱乐应用下载榜冠军。下载量前三的市场为印度，巴西和美国，分别占16.9%，9.2%和8.2%。Netflix和YouTube分列榜单第二和第三名。