中国近24%网民为学生 多达2.23亿

中国互联网络信息中心近期发布的第46次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至今年6月，中国网民人数已达9.40亿，其中19岁以下网民占18.3%，为1.72亿人。而以职业划分，学生占比最多，达23.7%。也就是说，有近2.23亿网民还在读书阶段。

据央视新闻报道，当下互联网已经成为中国未成年人获取信息、认识世界和休闲娱乐的重要途径，然而网络内容良莠不齐、很容易对心智尚未健全且自控能力较弱的未成年人造成侵害。看直播、刷视频、玩游戏，未成年人沉迷网络不仅耽误学习，更有类似“16岁女孩打赏主播，55万家当挥霍一空”“熊孩子打赏主播12万，父母报警求助”这样的事情屡屡发生。

即将于2021年6月1日正式实施的新版未成年人保护法，第74条第一款规定，任何企业都不得提供诱导沉迷的产品和服务。第74条第二款规定，“网络游戏、网络直播、网络音视频、网络社交等”网络服务提供者，应当针对未成年人使用其服务设置“时间管理、权限管理、消费管理等”功能。

而第71条则规定，监护人应当提高网络素养、规范自身使用网络的行为，再对未成年人使用网络的行为进行引导和监督。监护人应当安装未成年人网络保护软件、选择适合的服务模式和管理功能等。

中国科协“源新闻”专家库成员、中国传媒大学教授、北京市网络法学研究会副会长王四新指出，要防止互联网服务提供商用它的服务，对未成年人对青少年形成数据绑架、社交绑架，让未成年人形成一些不良的用网习惯。