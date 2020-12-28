据报中国法院今下午审理被扣押港人案件

中国深圳盐田法院据报将在今天（28日）下午审理与10名涉嫌偷渡前往台湾而被扣押的香港人有关的案件。香港媒体报道，法院外围今早守卫森严，附近的行人道也筑起两米高的路障。

盐田法院网站显示，法院今天下午将审理三起民间借贷纠纷案件。据香港电台报道，该台记者致电法院查询，法院人员说，10港人的案件公开庭审，可以旁听，但旁听名额已满。

该台记者也致电其中一名被拘捕的港人李宇轩的官派律师，对方声称自己是受李宇轩委托，而不是官派律师，并说基于商业秘密，不便受访。记者再问及李宇轩会否认罪时，对方挂断电话。

有被捕港人的家属早前声称，接获官派律师的通知，得知案件金田将在深圳盐田法院正式开审。

中国深圳检察机关本月16日决定向法院对10人提起公诉。深圳市盐田区人民检察院在微信上通报，深圳市盐田区人民检察院以以涉嫌组织他人偷越边境罪，起诉邓柴然、乔映瑜两人。

其他八人则以涉嫌偷越边境罪被起诉，他们是郑子豪、严文谦、张铭裕、张俊富、黄伟然、李子贤、李宇轩和郭子麟。

检察院则择日对另外两名被捕者廖子文和黄临福举行不公开听证，并“作出决定”。

这12名港人的家属之前向各国领袖及国际社会发出公开信，促请各国政府派使馆人员到庭旁听。

其中一名被捕港人郭子麟的家属委派律师蔺其磊受访时披露，英国驻华使馆的官员曾询问他，使馆人员到法院旁听有没有作用。蔺其磊告诉对方，使馆人员到场肯定有作用，并说大陆执法机关不准家属委派的律师到现场，并认为即使外国驻华使馆人员不能入内旁听，但在法院外站着，也能起到很大作用。