英台籍夫妻称宅家数月仍确诊

英国出现变异冠病病毒株后，一对在英国伦敦的台籍夫妻上周称，他们宅在家数月，做好了防疫措施，但仍被确诊。

综合东森财经新闻与《联合报》报道，一名网民上周一（21日）称，得知英国出现病毒变异的新闻时，还与妻子庆幸“口罩戴很大，并且每天用超多消毒纸巾，而且快要一年没有去办公室上班了”，认为应该没事。岂料当晚妻子就高烧39度不退，紧急送医发现是病毒感染，

夫妻两人相当疑惑，由于两人已在家宅了数月，不知是如何被传染的。

妻子确诊后，该网民也开始高烧不退，夫妻俩听从英国NHS（国民保健署）指示，自主居家隔离直至上周六（26日），期间多喝水及发烧时服用退烧药。

如今，该网民病情愈发严重，不仅每日睡眠不到三小时，甚至半夜会因为高烧而惊醒，也渐渐失去味觉，他说，只能吃酱油比较有味道，嗅觉也变得很诡异“一直会闻到一股荷叶边系服特有的汗酸臭味”，洗澡多次换了好几套衣服臭酸味仍然存在。

另一方面，相关新闻在台湾传开后，去年嫁给英籍丈夫并定居伦敦的Amy受访时说，该消息给在台湾家人造成很大压力，她受到的关心电话不断，并希望大家“给我们一点空间”。

Amy透露，近来救护车往来的次数确实比3月的时候多，半夜也听得见救护车鸣笛。但她觉得现在疫情与3月份差不多，但没有人抢食物囤积，物资也足够。她指出，英国确实有不愿被限制自由的“拒戴口罩派”，但外出的戴口罩人明显比3月增加。