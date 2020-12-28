澳主持人称中国拒澳煤致10亿人严寒中挣扎

中国多地本月出现短暂拉闸限电的情况，澳大利亚“天空新闻”电视台主持人史密斯称，中国最终为停止进口澳洲商品付出了代价，现在“闹电荒了”。他称，就是因为中国拒绝澳大利亚煤炭货船靠岸，所以中国的火电缺乏燃料，最终导致“10亿中国人在严寒中挣扎”。

头条公众号“楚鸣视界”昨天发表网文指出，包括浙江、江西、湖南等省在内的中国南方多个地区，此前宣布局部实施拉闸限电。本月21日，中国国家发改委就曾解释，南方部分地区之所以会拉闸限电，主要是因为“复工复产”速度加快而导致“电耗激增”。

中国本月中正式禁止从澳大利亚进口煤炭。在这之前的几个月里，中国对澳大利亚的煤炭进口采取了不明确的限制措施，导致两国之间的贸易大幅减少，巨型船只滞留海上。

根据2019年的数据，中国从澳大利亚进口的煤炭产量约为7760万吨，不到中国原煤产量的2%。此外，中国从澳洲进口的煤炭，主要用于冶金，而不是用来发电。

“楚鸣视界”的网文批评，澳大利亚媒体“秀智商是毫无节操、毫无下限”，指史密斯之所以夸大中国的拉闸限电，甚至将其和中国拒绝采购澳洲煤炭联系起来，主要是为澳大利亚政府减压。因为澳方采取敌视中国的政策，这才有了之后的结局，而史密斯的种种言论，认为可以为政府减压，减轻民众对澳政府的指责，纯属“死鸭子嘴硬”。