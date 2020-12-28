黎智英获准保释 法官明天颁布理由

香港高等法院法官李运腾上周三（23日）批准涉嫌违反《香港国安法》的壹传媒集团主席黎智英以现金1000万港元（下同，约171万新元）保释候讯，书面理由将于明天（29日）下午4时半颁布。

香港律政司早前已就保释决定上诉至终审法院，将于本周四（31日）开庭处理。

据《星岛日报》报道，黎智英的保释条件为交出1000万港元保释金，另加30万港元人事担保，黎在保释期间不得离开香港，需交出所有旅游证件，需居住于报称地址，每星期一、三、五下午3时至6时需到警署报到，除了警署及法庭外不得离开住所。

黎在保释期间也不得直接或者间接请求外国或者境外机构、组织、人员，实施对香港特别行政区、澳门特别行政区或者中华人民共和国进行制裁、封锁或者采取其他敌对行动，不得会见任何外国官员，不得接受任何形式（包括电视、电台或网上）的访问，不得在线上或线下发表任何文章，不得在包括Twitter的社交媒体上发布贴文、评论、留言和信息。

新华社上周五（25日）指出，黎智英涉嫌触犯勾结外国或者境外势力危害国家安全罪，其获保释明显违反《香港国安法》有关规定，不具法理基础和证据说服力。黎智英是“乱港头目”，弃保潜逃风险极高，保释决定形同“放虎归山”

北京航空航天大学法学院副教授田飞龙早前接受新华社采访时指出，保释决定涉嫌违反《香港国安法》第42条。该条款确立的是不保释为原则、保释为例外的特殊保释制度，充分考虑了国安案件的特殊性，要求法官“有充足理由相信其不会继续实施危害国家安全行为”。

南开大学台港澳法研究中心执行主任李晓兵指出，黎智英长期充当反中乱港活动的幕后黑手，是连接反中乱港势力和外部势力的关键人物。他认为，黎智英是铁了心的乱港分子，与外部势力勾连，幕后操纵各种乱港活动。

田飞龙说，黎智英案完全由香港本地管辖，存在一定的风险性和司法能力不足的情形，港府或驻港国安公署应审慎研判该案的证据与影响。从法律的规范要求出发，提请中央政府决定由驻港国安公署行使管辖权，以确保该案真正做到公平正义的审判与惩治。