特朗普签署台湾保证法 促对台军售常态化

美国的《台湾保证法》在当地时间昨天（27日）签署成法。这项法案呼吁美国将对台军售常态化，并支持台湾参与国际组织。

综合路透社、美国之音等报道，美国总统特朗普昨天签署了包含上述法案的冠病疫情纾困法案和政府支出法案。

《台湾保证法》条文提到，美国国会意见认为，台湾是美国自由开放印太战略至关重要的一部分，美国政府支持台湾发展不对称能力，也敦促台湾为防卫策略增加防卫开支，美国也应该常态化对台军售，以增强台湾的自我防卫能力。

该法在支持台湾参与国际组织部分提到，国会意见认为，中国大陆试图支配台湾参与国际组织的条件，结果导致台湾被这些国际组织排除，也对全球公共卫生、国际民航安全及打击跨国犯罪造成损害。美国的政策是要倡议台湾有意义地参与联合国、世界卫生大会、国际民航组织及国际刑警组织，并倡议台湾成为联合国粮农组织、联合国教科文组织及其他不需要主权国家资格的国际组织的正式会员。

《台湾保证法》也规定审视美国国务院台湾指导方针，要求美国国务卿在法案生效后180天内，就国务院指引美台关系的相关规范进行审视并提交报告，“包括名为‘与台湾关系指导方针’（Guidelines on Relations with Taiwan）的不定期备忘录及相关文件”，并重新发布这个指导方针给行政当局的部门与机构。

美国国会意见认为，国务院对与台湾关系的指引应该以深化美台关系为意图，充分考量“台湾为一个民主政体的事实”，而且应该确保这个关系的执行能够反映美台长期以价值为基础的全面关系。

法案规定，国务卿向参众两院外委会提交的报告必须包括一份“与台湾关系指导方针”备忘录的拷贝，以及《台湾旅行法》的执行与指导方针因执行这个法律而做出的任何改变。

另据香港《南华早报》早前报道，此次政府支出法案也包含《西藏政策及支援法案》。法案将允许美国对干预西藏精神领袖达赖喇嘛继承人事宜的中国官员进行制裁，并规定美国必须在西藏设立外交办事处，中国才能在美国增设领事馆。