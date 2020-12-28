中企收购路挑战重重 拉美成并购“猎场”

中资企业海外并购势将连续第四年下降，但针对拉美的交易规模比欧美加起来还要多，成为一些企业可以成功联姻的地区。

据彭博社报道，彭博汇编数据显示，中资企业海外并购势将连续第四年下降，今年规模仅有311亿美元（412.98亿新元），为2007年以来最低水平。而针对拉美的交易规模为77亿美元，比欧美加起来还要多。

由于疫情使欧美的战略产业容易成为恶意收购的目标，再加上国家安全方面的担忧，中资企业买家今年在欧美受到越来越严格的审查。于是买家将注意力转向了拉美，当地多年来的政治和社会动荡局势使得其他一些外国公司离场。

马德里的卡米亚斯大主教大学（Universidad Pontificia Comillas）国际经济学教授阿拉胡特斯（Alfredo Arahuetes）说：“这给中国的长期战略投资者带来了千载难逢的机遇”，“中国买家以相当优惠的价格找到优质资产。这种趋势可能会在未来几年继续。”

上个月，中国国家电网同意收购智利一家电网公司的控制权，包括债务在内标的估值为43亿欧元（69.76亿新元），是今年中国最大的海外收购交易。国家电网还于今年早前完成了对Sempra Energy智利资产的收购。

再看墨西哥，中国国家电力投资集团收购了当地最大的独立可再生能源公司Zuma Energia。中国长江三峡集团此前以近36亿美元收购了Sempra在秘鲁的业务。

桑坦德亚太区负责人Antony Hung说，对于那些需要大量资本支出的拉美大型企业，中国买家能拿的出真金白银去投资，“中资公司将拉美的并购仅仅看做是一个更远大计划的开端”，“真正的最终目标是投资于这些资产，为所有利益相关者提高长远价值。”