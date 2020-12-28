新北市长侯友宜：跨年活动没实名制就停办

台湾冠病疫情持续延烧，民众都很担心跨年活动造成群聚感染，新北市长侯友宜今天（28）开出第一枪，宣布新北所有户外集会与大型活动，只要无法实施实名制、管控人流，全部都要停办。

据台湾华视报道，新北市政府表示，全球冠病疫情持续严峻，新北市原规划110年与29区公所同步举办元旦升旗典礼，经市府审慎评估，宣布缩小新北元旦升旗典礼规模，改由市府团队内部于市府东侧广场举办简单隆重升旗仪式，各区公所亦应于落实实联制、控管人数、全程佩戴口罩、禁止饮食及量测体温等防疫措施前提下，评估办理。

民政局长柯庆忠表示，往年举办元旦升旗典礼，计有近万市民一同参与庆典，今年因应疫情未歇，市府评估举办大型集会活动具人潮拥挤、近距离接触不特定人士之特性，且不易保持社交距离，有较高感染与传播风险，一旦出现疑似个案或群聚事件，将提高防疫难度。

柯庆忠说，经审慎评估，决定缩小规模改为市府团队内部行程，并以线上直播方式与民互动；原定元旦当日发送的限量帆布袋也取消发送，日后改以其他方式办理。

新北市高滩地工程管理处表示，任何活动的举办考量，都必须能确保市民百分百健康安全，而八里烟火秀烟火区宽达500米，防疫管制区长达1200公尺，不仅无法有效设置实体管制区隔，也难落实实联制，再加上活动长时间的人潮拥挤，且近距离接触不特定人士的特性，造成的防疫作为难度极高，此外，周围的观赏热点如淡水金色水岸，更是容易聚集民众的场所，“这么大范围这么多的民众，我们评估防疫风险极高，无法有效管制。”

高管处指出，八里烟火秀今年只是试办，为2024年淡江大桥完工暖身，一切仍以市民健康为首要，日后会考量疫情发展并待减缓后择日办理，届时将再加入其他周边活动与节目，提高当地及周边环境之整体观光效益。