港大团队发现污水中的病毒可反映社区总体病毒量

香港大学研究团队探索在当地社区范围监控冠病病毒传播的系统性方法，以污水监测为社区公共卫生防控监测提供辅助方法的可行性，发现污水中检出病毒的整体上升趋势，与11月中旬以来的第四波疫症爆发非常吻合。由此推断，污水中的病毒检出情况可反映社区中的总体病毒存在水平，作为医学检测以外的补充信息，为社区疫情提供预警讯号。

据《星岛日报》报道，该研究项目由港大土木工程系张彤率领环境微生物组工程与生物技术实验室，团队其他成员包括港大公共卫生学院的潘烈文、裴伟士、梁卓伟和黄世万。项目获得食卫局及环境局支持，在今年10月启动，为期一年，至今已在不同地区的污水收集系统中采集了超过300个生活污水样本。

初步研究发现，污水测试可用于提供疫情预警讯号、追踪社区疫情发展及辅助监察小区疫情。在疫症流行期间，不同区域的污水中病毒检出情况的变化，可用作评估疫情在社区的传播趋势。研究团队也灵活地调整监测计划，就一些出现感染群组的屋苑小区进行集中采样分析，提供医学测试以外的辅助资料。

在收集到更全面的数据后，研究团队会进一步确定最适合的污水采样时间、范围及数量，以及综合其他临床和流行病学的资料，研发一套针对冠病病毒传播的预警、追踪以至评估方法和跟进步骤，作为社区抗疫决策的辅助工具。

另一方面，香港特区政府专家顾问、香港大学医学院院长梁卓伟今天说，连续五天在彩云邨丰泽楼，找到四个污水样本对冠病病毒呈阳性反应，港府会向曾逗留人士发出强制检测公告。

据香港中通社报道，梁卓伟会见传媒时介绍，彩云邨明丽楼早前累计15宗确诊个案，最后一宗在16日送入检疫中心后确诊。研究团队在彩云邨内展开污水检测，发现进行第二次强制检测的明丽楼及11月曾有确诊个案的启辉楼没有污水样本呈阳性反应，而丰泽楼则找到四个样本。

梁卓伟分析，由于三栋楼宇各有独立的污水渠采样点，估计不存在假阳性反应，虽然丰泽楼暂时未有呈报的确诊个案，但相信其中存在无病征患者或隐形传播。不过他强调，并不代表存在污水渠传播病毒的风险。

梁卓伟说，进行污水病毒监测的原意是在未有大型群组暴发前，透过在高危地区进行污水检测，从而作出公共卫生决定，例如是否加强病毒检测工作。目前已在葵盛西邨、丽晶花园及乙明邨部分大厦进行过污水检测，没有持续找到阳性样本，证明没有大型群组暴发风险。

