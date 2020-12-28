何君尧备考大陆律师执业执照

香港立法会建制派议员何君尧12月27日在个人社交媒体页面上透露，正在学习备考在大陆执业的考试，有意在大陆当律师。

何君尧在配文中写到：“早上一早起来做运动，之后又继续上课，今天是这星期的第七天，也是最后一天的一课，民事诉讼法。还有一个月时间就考试，目标是通过考试，然后在内地当律师，又多一个地方执业！”

据议员履历显示，现年58岁的何君尧于1988年成为香港特区高等法院执业律师，1995年获得新加坡执业律师资格，1997年获得英格兰及威尔士执业律师资格。2003年，他成为中国委托公证人。

2019年，何君尧获中国政法大学颁授法学名誉博士学位，以表彰他在法律界的卓越贡献及成就。

今年10月，中国国务院办公厅印发《香港法律执业者和澳门执业律师在粤港澳大湾区内地九市取得内地执业资质和从事律师职业试点办法》，指出在广东省广州市、深圳市、珠海市、佛山市、惠州市、东莞市、中山市、江门市、肇庆市开展试点工作，符合条件的香港法律执业者和澳门执业律师通过粤港澳大湾区律师执业考试，取得内地执业资质的，可以从事一定范围内的内地法律事务。

首次粤港澳大湾区律师执业考试将于2021年1月30日举行。何君尧透露，自己要参加的正是这场考试。