119种药品入中国医保目录 平均降价51%

中国今年的国家医保药品目录调整共新调入119种药品，涉及31个临床组别，从肺部疾病、糖尿病到癌症和狼疮等都包括在内。

据彭博社报道，从阿斯利康和葛兰素史克到百济神州等制药企业已同意将一些最新型创新药在中国的售价平均下调50.6%，以便纳入中国医保基金涵盖范围。

本次平均降价幅度比去年低了10个百分点。医药企业的利润因政府力图降低医疗成本而受到侵蚀，为了进入中国排名全球第二的医药市场，即使降价幅度很大，这些企业也希望让自己的产品进入国家医保药品目录。

对于进入目录的药品，中国患者只需自己支付很少一部分费用，绝大部分都将由国家医疗保险基金承担。该基金规模达2.44万亿元人民币（4961.86亿新元），覆盖了中国14亿人口的95%以上。2017年，中国政府加快了行动步伐，希望其日益壮大的中产阶层能够尽快、尽量便宜地享受到全球最好的药品。自那以来，国家医保药品目录每年都会调整。

经过本次调整，目录内的药品总数目前已达2800种。中国政府还成功地将14种年销售额超过10亿元人民币的药品价格平均下调了40%以上。新版医疗费用报销清单将于3月1日生效。

新调入目录的药品包括阿斯利康的抗癌药诺雷德（Zoladex）。总部位于北京的百济神州开发的泽布替尼（Brukinsa）是中国首个获得美国食品药品监督管理局（FDA）批准的抗癌药。

葛兰素史克治疗狼疮和肺动脉高血压的贝利单抗（Benlysta）和安立生坦片（Volibris）也进入了目录。来自跨国公司的其他先进药物还有诺和诺德的糖尿病治疗药物、阿斯利康的慢性阻塞性肺部疾病治疗药物，以及武田制药公司的溃疡性结肠炎治疗药。